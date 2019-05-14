2019-05-14T13:13:32+03:00
Общество

Сила шести рукопожатий: шестилетней гимнастке вернули забытого в другом городе зайку-талисмана

Игрушку волгоградка оставила в кафе в Астрахани
Екатерина МАЛИНИНА
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Зайку потеряла хозяйка.Зайку потеряла хозяйка.Фото: СОЦСЕТИ
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Эта история может растопить даже самые суровые сердца. История одного зайки и его прелестной хозяйки.

Группа шестилетних гимнасток из Волгограда «Вита» приехала в Астрахань 12 мая на соревнования «Волжские грации». У каждой юной спортсменки кроме обычного багажа был при себе вязаный заяц, талисман их команды. Девочки свято верят, что благодаря ему команда получает первые места. Вот и в этот раз символ не подвел. Они получили золото и счастливые отправились обедать в ближайшую столовую. Зайцев держали при себе. Но во время обеда одна из гимнасток шестилетняя Кристина оставила ушастого на сиденье. Пропажу обнаружили лишь в автобусе. Разворачиваться из-за игрушки водитель не стал.

Для юных спортсменок заяйц стал настоящим талисманом команды. Фото: героев публикации

Для юных спортсменок заяйц стал настоящим талисманом команды. Фото: героев публикации

- Кристина очень расстроилась. Ведь он приносил ей удачу. Вечером я как могла ее успокаивала, но это одна из любимых ее игрушек, - говорит Елена Николаева, мама Кристины.

Но чудо пришло из соцсетей - сила шести рукопожатий. Зайца заметила Валерия Ившина, сотрудница кафе. Девушка поняла, что кто-то лишился своего любимца. Она вспомнила, что девочки были из Волгограда, сделала пост в одной из популярных волгоградских групп: может, кто знает хозяйку. И такие нашлись.

- Я сразу узнала наш талисман, у дочки есть такой же, - говорит Надежда Тибилова, мама одной из маленьких гимнасток. - Я сначала связалась с Валерией, а потом с мамой Кристины. О потере знает весь коллектив. Огромное спасибо Валерии Ившиной за доброе сердце и возможность вернуть зайку хозяйке.

Кристина очень расстроилась, когда потеряла любимую игрушку.

Кристина очень расстроилась, когда потеряла любимую игрушку.

Ну а хозяйка безмерно рада и с нетерпением ждет встречи с своей любимой игрушкой. Валерия обещала ее привезти в Волгоград уже в эту субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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