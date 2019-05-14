В Сочи с семьей: захватывающее путешествие на HONDA CR-V

Попробовав в прошлом году совершить поездку к морю на автомобиле, наша семья оценила практичность, комфорт и экономию такого способа. Теперь планируя отпуск на июнь, мы снова взяли в руки карту Россию, чтобы быстро и безопасно добраться до побережья Черного моря. Нам в помощь - опыт прошлогодней поездки, о которой сейчас расскажем поэтапно.

Когда у нас назрел вопрос отдыха без путевки от туристического агентства, мы решили бросить вызов собственной выносливости и, конечно, возможностям нашего семейного авто. 5-дверная новая Honda CR-V хоть и не так давно стала частью нашей семьи, но уже успела зарекомендовать себя как надежный помощник в поездках по городу и на дачу. Поэтому на семейном совете мы постановили: покорять дороги России едем вчетвером (я, жена, 10-летний сын и верный лабрадор Филя).

НА ВНЕДОРОЖНИКЕ ДО СОЧИ: ВЫБИРАЕМ МАРШРУТ

Итак, нам предстояло построить маршрут из Волгограда до Черного моря в Лоо таким образом, чтобы доехать быстро, но при этом насладиться достопримечательностями других городов. Первый же попавшийся онлайн-навигатор выдал маршрут через Сальск, Краснодар, Горячий Ключ и на Сочи. И хоть многие автопутешественники на форумах рекомендуют этот маршрут, мы выбрали другой путь - через Ростов-на-Дону. Ведь если едешь по таким великим городам, почему бы не потратить один день на знакомство с историей и красивыми местами?

Если ехать без остановок, путь по выбранному направлению займет около 12 часов 30 минут. Планируя расходы на бензин, я учитывал, что наш мощный в 186 лошадиных сил двигатель объемом 2,4 л по паспорту потребляет 10 литров в городе и 6 литров на трассе. А значит на преодоление около 1000 км, которые разделяют Волгоград и солнечный Лоо, плюс-минус 100 литров в один конец. Эти расходы мы записали в смету на всю поездку.

Маршрут мы простроили такой:

День первый:

- Выезжаем в 8:00 из родного города-героя и едем до Белой Калитвы, где делаем остановку для отдыха: размяться и покушать;

- Далее совершаем переезд до Ростова-на-Дону, куда попадаем ближе к 18:00 и ночуем в гостинице. Наутро посещаем достопримечательности из списка пожеланий и готовимся совершить вторую часть пути.

День второй:

- Переезд до Краснодара и обед с небольшой «обзорной экскурсией» по городу;

- Финальный заезд через Горячий Ключ, Джубгу, Туапсе до места назначения в Лазаревском районе Сочи.

ВСЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ МЕЛОЧИ: УКЛАДЫВАЕМ БАГАЖНИК

Определившись с маршрутом, мы стали составлять список всего, что нужно взять с собой. В первую очередь, документы: права, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, личные документы и на все сделали копии (давняя привычка нашей семьи). Это все удобно помещается в бардачок нашей Honda.

И теперь настало время проверить вместительность багажного отделения: покупая новый Honda CR-V в 2018 году, мы, конечно, планировали не только поездки до торгового центра за продуктами. Нам важно было получить стильный паркетник, способный вместить пару чемоданов, принадлежности для кемпинга и рыбалки и даже перевозить урожай с любимой дачи. В обычном состоянии отсек для багажа имеет объем в 1110 литров, пространство подсвечивается двумя лампами, дверь снабжена сервоприводом, а заниженный порог позволяет комфортно уложить даже очень тяжелый багаж.

Багажник Honda CR-V по-настоящему вместительный. Фото: Волга-Раст.

В общем, уместили все: вещи, лекарства, небольшой запас продуктов и воды, палатку, удочки… Осталось место для огнетушителя и буксировочного троса: безопасность прежде всего!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ПРЕОДОЛЕВАЕМ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ПУТИ

На пути к Белой Калитве, первому пункту путешествия, нас ожидали два приятных момента: дорога очень даже неплохая, ровная, ехать по которой - удовольствие. Да и автомобиль порадовал: удобные кресла Honda CR-V идеально рассчитаны на долгие путешествия. Комфорт достигается за счет наличия валиков боковой поддержки, функции памяти и продуманной системы электрорегулировки — даже после 3-4 часов за рулем я не чувствовал усталости и готов был проехать столько же.

Удобный и стильный салон Honda CR-V. Фото: Волга-Раст.

Остановка в Белой Калитве: здесь мы не заезжали далеко в населенный пункт, остановка была рассчитана для отдыха и обеда. Поэтому мы нашли небольшой отель «Атлант» с рестораном, расположенный вдоль трассы Е40. Здесь есть удобная парковка и не нужно далеко сворачивать с трассы, чтобы недорого покушать всей семьей и насладиться ароматным кофе. Для тех, кто снимает номер, завтраки включены в стоимость.

Мы подкрепились, размялись и отправились дальше: дорога оставалась достойной, хотя участок трассы М4 оказался напряженным. На последних 150 километрах встречается много камер, треног и постов ГИБДД, поэтому этот участок пути до Ростова-на-Дону мы преодолевали аккуратно и максимально внимательно. Здесь наш новый CR-V проявил себя с отличной стороны: плавный ход, спокойный отклик на движения руля и изменения скорости.

Удобный и стильный салон Honda CR-V. Фото: Волга-Раст.

Итоги первого этапа пути:

- Время в пути с учетом остановок на обед и гигиену: около 10 часов

- Преодолели чуть более 480 километров

- Объем бензина: около 35 литров

- Стоимость топлива: примерно 1500 рублей

- Обед в кафе: 1470 рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ: ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Так как М4 чаще всего загружена, даже иногда можно попасть в пробку, мы, как и рассчитывали, прибыли в город около 18:00 и сразу же отправились поужинать. Можно было остаться на ужин в кафе небольшой гостиницы, которую жена забронировала заранее, но мы решили немного прогуляться до ресторана «Южный» в Левобережном парке культуры и отдыха на самом берегу Дона.

После сытного и вкусного ужина мы прошлись по аллеям парка, дошли до огромного стадиона «Арена-Ростов». Рядом расположен самобытный «Музей виноделия и донского самогоноварения», но в такой поздний час и после целого дня в пути хотелось оказаться в номере и поскорее уснуть.

«Голубая волна» — прекрасный отель для комфортного отдыха, где часто останавливаются те, кто путешествует на машине к черноморским берегам. Номера комфортные, чистые, завтрак можно включить в стоимость.

Наутро мы решили посвятить часть дня прогулке по центральной улице города — Большой Садовой, прошлись по центральному колхозному рынку и вдохновились атмосферой Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, построенного в 19 веке.

Для тех, кто любит из любой поездки привозить сувениры, рекомендую побывать в магазине знаменитой семикаракорской керамики, а для ценителей технического прогресса интересны будут экспонаты «Ростовского музея железнодорожной техники».

Погуляв по городу и вернувшись к припаркованному автомобилю, мы решили пообедать бургерами и куриными крылышками в ресторане «Жигули» и затем направились снова через Ворошиловский мост и по Восточному шоссе вернулись на трассу М4.

Итоги дня в Ростове-на-Дону:

Время на прогулки по городу: примерно 5 часов

Расходы на гостиницу: 3200 на 3 человек

Ужин и обед в кафе: примерно 2400 рублей

Сувениры: 300 рублей

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ДО КРАСНОДАРА И ДОЛГОЖДАННОГО ЧЕРНОГО МОРЯ

На пляжи Черного моря нам хотелось сильнее, чем любоваться красотами Краснодара, поэтому мы объехали его по той же трассе М4, остановившись для ужина в кафе «Помпончик», это практически на берегу Краснодарского водохранилища. Там же рядом есть торговый комплекс «Империум», где можно купить необходимые мелочи.

Дальше мы решили, что поедем без остановок в гостиницах и постараемся скорее прибыть на место. Проехав от Краснодара до Горячего Ключа, мы увидели, что сын и Филя давно спят на заднем сиденье: хорошо, что удобство самих кресел и спокойный уравновешенный ход Honda не помешали им смотреть сладкие сны. Теперь нам предстояло сделать последний, но не самый легкий рывок до Лазаревского, где и был наш конечный пункт для семейного отдыха.

Итак, путь от Ростова-на-Дону занял у нас чуть больше 5 часов, преодолев расстояние 260 километров по трассе, автомобиль расходовал около 20 литров (сумма затрат на топливо около 850 рублей).

После поворота на Джубгу мы приготовились и к сложностям на дороге: судя по отзывам, Honda CR-V и нам нужно было преодолеть множество резких поворотов, горный серпантин, а также неожиданные встречи с фурами и ремонтными бригадами. Но приближающаяся ночь и уверенная маневренность нашего кроссовера помогли нам забыть о переживаниях: оставалось спокойно ехать и любоваться пейзажами побережья.

НА МЕСТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПЛАНЫ НА ОТДЫХ

Мы заранее выбрали мини-гостиницу «Орхидея» на улице Жигулевской, которая нас устроила по всем параметрам:

- Удобное расположение недалеко от центра Лоо и всех главных достопримечательностей,

- Гостеприимные и отзывчивые хозяева,

- Комфортные номера с кондиционерами,

- Бесплатный Wi-Fi,

- Хорошее расположение рядом с морем.

На booking.com за сутки в низкий сезон номер будет стоить порядка 1400 рублей, и это стоит своих денег.

На утро мы плотно подкрепились завтраком в лучших традициях Юга: выпечка, сладости и вкуснейший чай. После этого я оценил состояние своего нового Honda CR-V — из Волгограда до Сочи он довез нас без каких-либо проблем и неполадок, требуя лишь дозаправки бензином. Надежный навигатор с точными картами позволил без потери времени добраться до моря в запланированное время.

Да, если ехать вообще без остановок, путь может и займет 13 часов. Но как же романтика путешествий, придорожные кафе и достопримечательности незнакомых городов? Что мы получили в итоге:

- Время в пути и остановкой в Ростове-на-Дону: ориентировочно 27 часов

- Расход топлива около 75 литров

- Стоимость бензина примерно 3500 рублей

- Расходы на питание 3870 рублей

- Расходы на гостиницу 3200 рублей

- Впечатлений — масса

Теперь мы знаем, что внедорожнику Honda CR-V 2018 года можно смело доверить самый сложный путь и путешествовать всей семьей безопасно и весело. Впереди нас ждали 14 дней солнца, моря и новых впечатлений: Красная Поляна, Сочи-Парк и Агурские водопады. Но об этом в следующий раз.

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