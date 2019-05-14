2019-05-14T09:05:30+03:00
Недвижимость

В Центральном районе Волгограда появились контейнеры для раздельного сбора

Более двадцати комплектов установили в популярных местах досуга
Инна ФОМИЧЕВА
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Такие контейнеры можно увидеть в самых людных местах. Фото: УОТакие контейнеры можно увидеть в самых людных местах. Фото: УО
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В первые дни мая в Центральном районе Волгограда стартовал проект по раздельному сбору отходов. Более двадцати комплектов разноцветных контейнеров уже установлены в популярных местах досуга горожан, в том числе на Центральной набережной, на Аллее Героев, на Мамаевом кургане, у музея-панорамы «Сталинградская битва» и у интерактивного музея «Россия - моя история».

Завершается установка контейнеров для раздельного сбора и на площадках во дворах Центрального района города. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Управлении отходами - Волгоград», на следующем этапе раздельный сбор будет вводиться и в других районах областного центра.

Вывозить ТКО из точек раздельного сбора будут на сортировочные станции, где мусор дополнительно отсортируют, чтобы удалить посторонние фракции. Затем уже тщательно отсортированный мусор будут передавать переработчикам вторсырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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