Волгоградцы составили свою «Сталинградскую родословную»

Перед Днем Победы в Волгограде подвели итоги областного конкурса «Сталинградская родословная. Что значит Сталинград в судьбе твоей семьи, в судьбе всего мира?». 8 мая в Волгоградском музыкальном театре состоялось награждение лучших авторов и организаций, принявших участие в этом конкурсе, организованным общественным движением «Бессмертный Сталинград».

Церемонию вручения дипломов и книг «Бессмертный Сталинград» вёл Герой труда России, Народный учитель РФ, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепёхин.

- Когда мы говорим о Сталинграде – это всегда очень личное. В этой книге мне нравятся картины довоенного города, - так начал свое выступление педагог с многолетним стажем. Учитель математики волгоградской средней школы № 78 рассказал о малоизвестных деталях боев за город и о солдатской примете брать с собой кисеты с горстками родной земли.

«КАК ГРОЗНО ГОРЕЛА ВОЛГА – ВНУКАМ СВОИМ РАССКАЖИ»

Предваряя торжественную часть, организаторы напомнили об Уроках Победы, проведенных участниками «Бессмертного Сталинграда» в Новоаннинском, Михайловском и Котельниковском районах. Ведущие уточнили, что на сегодняшний день общественное движение насчитывает уже около тысячи участников, и эта цифра постоянно растет.

Первыми благодарственные письма и книги «Бессмертный Сталинград» получили школы и библиотеки, принявшие наиболее активное участие в проекте. В их числе – Городищенская средняя школа №3, Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда, Алексеевская районная библиотека.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

34 ЛАУРЕАТА

Конкурсанты проявили себя в разных номинациях. Волгоградцы присылали стихи, эссе, рассказы, сценарии уроков, рисунки и даже поделки из природных материалов. 121 автор от 9 до 79 лет из всех уголков области поделились своей сталинградской историей. В итоге из 140 работ жюри выбрало 34 лауреата.

Самой популярной номинацией стала «Литература». Среди двух десятков дипломантов – девятилетний алексеевец Ярослав Анфилов и семья Филатовых из быковского Верхнего Балыклея, взявшая сразу несколько наград. Не менее напряженная борьба развернулась среди художников. В номинации «Иллюстрация» за победу сражались представители Октябрьского и Клетского районов, Средней Ахтубы, урюпинцы, михайловцы и ленинцы.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ОБНЯТЬ»

После награждения лауреатов организаторы перешли к объявлению победителей. Каждого дипломанта тепло встречали и поздравляли представители волгоградских общественных организаций. Среди победителей оказался известный волгоградский писатель из новоаннинской станицы Филоновской Геннадий Овчинцев. Яна Какуша увезла книгу и диплом в хутор Ёлкино Чернышковского района. Калач-на-Дону прославила своей историей библиотекарь Светлана Ничипорова. По достоинству наградили организаторы творческие труды быковчан, среднеахтубинцев, клетчан, ленинцев и светлоярцев. Один из призов остался в Волгограде у Николая Нестеренко, сотворившего прекрасное панно из природных материалов «Волгоградский вокзал».

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

После награждения организаторы поблагодарили юных артистов из ЦКД «Родина», сопровождавших мероприятие сценами из документального спектакля «Баба Вера». Руководители «Бессмертного Сталинграда» выразили надежду на возрастание популярности движения, уже успевшего внести немалый вклад в сохранение памяти об истории героического города. Завершила мероприятие исполнением военной песни Заслуженная артистка России Татьяна Шереметьева.