В Астраханской области археологи откопали сенсационную находку - золото сарматов с бирюзой

В Астраханской области у села Никольское археологи обнаружили царский курган, а в нем несколько захоронений VI века до нашей эры, предположительно принадлежащее представителям сарматской знати. Среди уникальных находок - золотые украшения сарматов со вставками из бирюзы.

astmuseum Астрахань. Раскопки. Уникальные находки- оконечник ремня. Золото, бирюза.

Вот такие уникальные золотые вещи нашли в кургане. Фото Астраханского музея-заповедника.

Начались эти раскопки со случайной находки местного фермера. Мужчина, копая возле дома яму для хозяйственных нужд, обнаружил небольшой предмет зелёного цвета.

Бронзовый котелок случайно обнаружил местный фермер во время строительных работ. Фото администрации Астраханской области.

- Его зацепил ковш бульдозера. Мы прекратили работы. Очистили от земли и поняли, что это бронзовый котёл. Решили его передать в музей, - рассказывает сельчанин Рустам Мудаев.

Археологи выехали на место, и уже по первым раскопкам поняли, что наткнулись на царский курган. В топографических картах этот курган указан как «Богомольные пески», и изначально был датирован Ранним железным веком (IV в. до н.э. — IV в. н.э.). Но потом вскрыли сенсационное захоронение.

Захоронение, вероятно, принадлежит представителю сарматской знати, так как в могиле нашли истлевшую ткань с нашивками из золота. Фото администрации Астраханской области.

- Оно интересно погребальным инвентарём, - пояснил сотрудник Астраханского музея-заповедника Георгий Стукалов. - Тело было в закрытом деревянном гробу, на его крышке лежала голова лошади в конской сбруе, созданной из серебряных нашивок и бронзовых фаларов. Эти предметы говорят о том, что этот кочевник был достаточно значимой персоной, так как обычных людей хоронили гораздо проще.

Кочевник был явно из сарматской знати, об этом говорит богатое захоронение. Фото Астраханского музея-заповедника.

Дальнейшие раскопки выявили еще несколько удивительных открытий. Так, археологи наткнулись на небольшой горшочек, который относился к эпохе бронзы. Копнули глубже и оказалось, что курган имеет двойную насыпь.

astmuseum Таймлапс: раскопки уникального царского кургана в Астраханской области

- Сам курган был создан в эпоху бронзы, а затем в Раннем железном веке в нём сделали захоронение и сверху дополнительную насыпь, - рассказывают археологи.

За 12 дней работы раскопали уже площадь в 750 квадратных метров и нашли уже 9 погребений, общей датировкой от эпохи бронзы (3 тыс. До н. Э.) до эпохи раннего средневековья (6 в. Н. Э. ). Среди находок и предметы быта, оружие и золотые украшения со вставками из бирюзы.

Уникальные украшения передадут в астраханский музей. Фото администрации Астраханской области.

Археологи будут работать на кургане ещё неделю. Предположительно, царский курган в Никольском создан в третьем тысячелетии до нашей эры, так что, возможно, новые открытия ещё впереди.

Глава региона Сергей Морозов уже поручил проконтролировать, чтобы ценности остались в области и пополнили коллекцию Астраханского государственного музея-заповедника. Кроме того, сейчас решается вопрос о включении результатов исследований в федеральную целевую программу «Культура России»: охранно-спасательные работы и научное изучение объектов.

За 12 дней работы археологи нашли три могилы с погребальным инвентарём. Фото астраханского музея-заповедника.

Кстати, в Астраханской области это не первая подобная находка. Подобные захоронения здесь находили лет 30 назад у села Косика (неподалеку от села Никольское). Как раз там нашли могилу сарматского царя, вещи которого составили уникальную коллекцию Астраханского государственного музея-заповедника «Золото сарматов». Теперь, благодаря новому открытию, эта коллекция может пополниться.

СПРАВКА «КП»

Сарматы - кочевые племена, которые населяли степи нынешних России, Украины и Казахстана в 5-3 веке до нашей эры. Тогда не было еще письменности, поэтому все знания о них черпают именно по археологическим находкам. Поэтому каждое такое открытие имеет огромное значение для изучения нашей истории.