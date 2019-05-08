2019-05-08T11:45:34+03:00
Общество

Поздравление с 9 мая гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»

Олег Гаранин желает ветеранам и всем волгоградцам мира и добра
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Олег Гаранин.Олег Гаранин.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые волгоградцы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с праздником Великой Победы!

9 мая 1945 года навсегда останется главной датой в истории нашей страны. 74 года назад победоносные залпы советских орудий известили мир об окончании самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Наша армия вернула народам земли право на мирную и свободную жизнь.

Беззаветная любовь к своей Отчизне, сплоченность и патриотизм наших воинов-освободителей позволили выстоять под натиском врага, преодолеть нечеловеческие трудности и лишения. Безграничное мужество и самоотверженность, несокрушимая сила духа и несгибаемый характер стали залогом великой Победы нашей Родины!

Память о бессмертном подвиге отцов и дедов живет в наших сердцах и всегда будет вечным примером стойкости и преданности своему Отечеству, доблести, отваги и беспримерного героизма.

9 Мая - символ величия нашей страны, день национальной гордости и всеобщего единения!

Примите самые искренние пожелания мира и добра, крепкого здоровья и счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» Олег ГАРАНИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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