Поздравление с Днем Победы от гендиректора ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Уважаемые жители Волгоградской области, ветераны, участники Великой Отечественной войны!

День Победы навсегда останется символом патриотизма и единения всех народов нашей большой страны. Никогда еще мировая история не видела таких примеров массового героизма, мужества и трудовой доблести.

В огне кровопролитной битвы советскими войсками была выкована Победа, подарившая всему миру свободу от бесчеловечной идеологии нацизма.

Меняются поколения, проходит время, но память о доблестных днях и великих подвигах Великой Отечественной войны не меркнет!

Отвага и героизм советского воина - символ несокрушимости духа нашего народа. Мы являемся наследниками этой великой Победы, наша задача - сохранять все достигнутые завоевания, укреплять традиции взаимопомощи и сплоченности во имя развития и процветания нашего государства!

От всего сердца поздравляю ветеранов, тружеников тыла, всех жителей нашей героической земли с Днем Победы! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и внимания близких! Пусть мир и благополучие всегда царят в ваших семьях.

Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александр СИДОРОВ.