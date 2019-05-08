Нефтяники чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

В канун Дня победы в Волгограде чествуют ветеранов и отдают почести погибшим в дни Великой Отечественной войны. В памятном митинге и возложении цветов к Вечному огню на Аллее героев и на Мамаевом кургане, а также на военном мемориальном кладбище приняли участие нефтяники РИТЭКа (предприятие входит в Группу «ЛУКОЙЛ»). Для них это уже давно стало неизменной традицией. А сохранение для молодежи памяти о подвиге участников войны и забота о ветеранах - приоритетные направления социальной политики компании.

К Вечному огню на Аллее Героев пришли и ветераны. Фото: Наталья Брыкина

С праздником ветеранов Сталинградской битвы, участников Великой Отечественной войны, жителей Волгограда и области поздравил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев.

Памятная церемония прошла и на Мамаевом кургане. Фото: Наталья Брыкина

Нефтяники поднялись на главную высоту России. Фото: Наталья Брыкина

- Созидательная деятельность нефтяников продолжает славные дела и традиции победителей во благо сохранения в России мира и стабильности. 9 Мая для всех нас особый день, когда мы чтим подвиги наших отцов и дедов! Эти героические люди своими делами, жизненным примером передали нам любовь к родной земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели и добиваться побед, - отметил Николай Николаев.

Фото: Наталья Брыкина