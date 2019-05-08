2019-05-08T11:53:26+03:00
Происшествия

Пьяный москвич на рыбалке утонул в машине во время половодья

ЧП произошло в Астраханской области [видео]
Екатерина МАЛИНИНА
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Либо рыбалка, либо пьянка. Фото: "Волгоспас"Либо рыбалка, либо пьянка. Фото: "Волгоспас"
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Пьянство - зло. Особенно это хорошо знают сотрудники спасательных служб. Именно после обильных возлияний случаются все ЧП. 7 мая трагедия произошла на одном из разливов реки Ахтубы.

Компания москвичей приехала на турбазу в Ахтубинский район отдохнуть и порыбачить. Коллеги решили так сплотить коллектив. Ночью с 6 на 7 мая двое из них отправились на уазике на рыбалку. Оба были сильно пьяны. Но это их не остановило. Когда они ехали по одной из пойменных дорог, то увидели, что ее залила вода. Водитель начал сдавать назад, но не смог сориентироваться. Зад джипа стал уходить по воду. Вскоре вся машина скрылась в ерике. Пассажир пытался открыть дверь, но вода уже заблокировала ее. Тогда он в легком камуфляже пролез назад и выбрался через багажник. Внутрь авто хлынула вода. 34-летний водитель в ОЗК (общевойсковом защитном костюме) не смог повторить его путь: одежду залила вода и она стала тяжелой, сковав движения.

Выживший москвич несколько раз нырял в то место, где скрылась машина, но в темноте ничего не смог найти. Он кричал, звал на помощь, но вокруг не было ни души. Рыбак два часа искал дорогу на турбазу. Когда он сообщил коллегам о случившимся, те бросились на поиски, но ничего не увидели. После этого они позвали специалистов «Волгоспаса».

Водолазы Сергей Подбельский и Ерман Басурманов быстро нашли машину, достали тело и вытянули уазик с помощью трактора.

Москвич утонул в машине во время половодья.

- Во время половодья гостям нужно быть внимательными. Вода прибывает очень быстро - многие об этом не знают. За три дня в этом году она поднялась на метр. И самое главное правило: либо рыбалка, либо пьянка, третьего не дано - говорит и.о. руководителя Ахтубинской спасательной станции Валерий Логинов.

Сейчас СУ СК по Астраханской области по факту гибели жителя Москвы проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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