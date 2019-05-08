Руководитель «Волго-Дона» Олег Шахмарданов: Всем стремиться к 95!

В преддверии 9 Мая в Музее истории Волго-Донского судоходного канала прошла традиционная встреча ветеранов. Время мероприятия было выбрано неслучайно: в этот день отмечал свое 94-летие ветеран Великой Отечественной войны Виктор Сурков. Дружный круг речников собрался чествовать своего начальника и товарища. С поздравлениями от всего руководства к имениннику пришел руководитель ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» Олег Шахмарданов. Он душевно и с юмором поздравил ветерана и вручил подарки от «Волго-Дона».

- Вы настоящий, великолепный человек. Чего можно пожелать? Здоровья и еще раз здоровья, сейчас и всегда, - сказал Олег Шахмарданов.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА ПРЕДПОЧЕЛ АЭРОДРОМУ

На ВДСК Виктор Сурков попал в самом начале 50-х годов. Защитил диплом, собрал немногочисленные вещи и отправился в путь. Место будущей службы выбирал сам. Во время распределения выпускников Московского строительного института Суркову предлагали строить аэродром на побережье Северного Ледовитого океана, ехать в Соликамск, но будущий волгодонец захотел отправиться именно на строительство канала. В своих воспоминаниях ветеран говорит, что больше всего интересовался возведением поселков. Начав работу, получил звание техник-лейтенант и начал свой путь по строительству жилья не только у канала, но и в Калаче, Ростове-на-Дону, в Лисках и Краснодаре. Кроме канала создавали и другие гидротехнические сооружения, например Кочетовский гидроузел. Сурков уверяет, что за все годы службы на «Волго-Доне» хватало работы, потому что это живой организм, о котором нужно постоянно заботиться, реконструировать. За долгий рабочий путь и многочисленные трудовые заслуги ветеран снискал уважение и авторитет среди коллег и подчиненных.

- Виктор Степанович - живая легенда нашего «Волго-Дона», - обращаясь к гостям, говорит Олег Шахмарданов.. - Он не перестает нас удивлять своим жизненным примером, мужеством, трудолюбием, душевной щедростью и теплотой, радостью общения. Желаю и нам всем стремиться уже к 95!

Торжественную часть продолжила начальник демонстрационного участка Валентина Сороколетова. Она вручила необычные подарки имениннику - теплый халат и фирменный подстаканник, которые непременно станут обязательными атрибутами уютных домашних чаепитий. «Чтобы было красиво и тепло жить», - пожелала Валентина Сороколетова. Вслед за руководством добрые слова и искренние благодарности прозвучали из уст коллег ветерана.

Фото: Светлана КИРИЛЛОВА.

- Виктор Степанович строгий в первую очередь к себе. При этом удивительно бесконфликтный, абсолютно доверяющий своим сотрудникам. Для него главное - решить задачу, хотя работы всегда было много. Я благодарна судьбе, что она меня свела с таким человеком. Если я что-то значу, то на 99% это заслуга Виктора Степановича, - поделилась Татьяна Артемова.

Участники встречи ходили по залу музея и предавались нахлынувшим воспоминаниям. Речники шутили, говорили добрые слова о своих наставниках и коллегах, делились историями работы на канале. Рассказывали, как люди трудились на Волго-Доне целыми семьями и приезжали к своим родным из других регионов огромной страны. Гордились тем, что получалось учиться без отрыва от производства.

За торжественной частью последовало чаепитие с множеством угощений, с любовью приготовленных сотрудниками музея. Нашли время и для традиционной совместной фотографии на фоне праздничного плаката, показывающего «боевой путь» именинника.

- Посмотрите, какой он одухотворенный. Вы не слышали, как он говорит! Это же Цицерон! Виктор Степанович - герой многих встреч. Например, с австрийскими учеными. Они совершенно не хотели расставаться с нашим именинником, - показывает фотографии начальник демонстрационного участка.

Кстати, такие праздники в «Волго-Доне» - добрая традиция, хотя фронтовиков осталось всего двое. Второй - Леонид Ершов, который сейчас живет в Краснодаре. На дни рождения ветеранов речники обязательно придумывают что-то доброе, например, поздравления по телефону от всего коллектива.