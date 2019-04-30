С Днем пожарной охраны

Волгоградское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) - мощная общественная организация, которая работает на всей территории региона. Оно ведет свою историю от Царицынского городского вольного пожарного общества, которое в апреле отметило 120-летие. Под флагом ВДПО действуют 297 добровольных пожарных команд и 230 дружин, которые объединяют более 10 тысяч человек. Среди членов ВДПО немало ветеранов пожарной службы, продолжающих свою деятельность по предупреждению и тушению пожаров и передающих свой опыт пожарным добровольцам.

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Александр Кадочкин, руководитель Волгоградского отделения ВДПО:

- Этот год для всех огнеборцев знаменателен. Пожарная охрана отмечает свой 370 – летний Юбилей. В преддверии профессионального праздника хочу пожелать вам, друзья, коллеги, ветераны, спокойных будней, крепкого здоровья, семейного счастья и, по традиции - сухих рукавов!