2019-04-30T17:22:06+03:00
Общество

С Днем пожарной охраны

Ежегодно 30 апреля огнеборцы отмечают профессиональный праздник
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Председатель совета ВОО ООО ВДПО Кадочкин Александр Александрович.Председатель совета ВОО ООО ВДПО Кадочкин Александр Александрович.
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Волгоградское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) - мощная общественная организация, которая работает на всей территории региона. Оно ведет свою историю от Царицынского городского вольного пожарного общества, которое в апреле отметило 120-летие. Под флагом ВДПО действуют 297 добровольных пожарных команд и 230 дружин, которые объединяют более 10 тысяч человек. Среди членов ВДПО немало ветеранов пожарной службы, продолжающих свою деятельность по предупреждению и тушению пожаров и передающих свой опыт пожарным добровольцам.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Александр Кадочкин, руководитель Волгоградского отделения ВДПО:

- Этот год для всех огнеборцев знаменателен. Пожарная охрана отмечает свой 370 – летний Юбилей. В преддверии профессионального праздника хочу пожелать вам, друзья, коллеги, ветераны, спокойных будней, крепкого здоровья, семейного счастья и, по традиции - сухих рукавов!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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