2019-04-30T11:37:47+03:00
Общество

«Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» провели техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь»

Работы выполнили на 20 объектах
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В рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», в преддверии Дня Победы, компании «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» провели техническое обслуживание систем газоснабжения на 20 мемориальных комплексах «Вечный огонь».

В ходе работ газовики обследовали трассы газопроводов на предмет утечек и повреждения изоляции, проверили работоспособность отключающих устройств, провели очистку газовых горелок и регулировку пламени.

«Подготовка «Вечных огней» к безаварийной работе является для нас одной из приоритетных задач. Помимо работ на мемориальных комплексах, подключённых к сетевому газу наши специалисты проводят обслуживание памятников, работающих от баллонного газа, зажигаемых к памятным датам» - сказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров.

В дни празднования Великой Победы сотрудники аварийно-диспетчерских служб уделят особое внимание безаварийной работе «Вечных огней».

СПРАВКА

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное - сетевое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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