2019-04-30T11:18:29+03:00
Общество

В честь Дня Победы ветеранов примут бесплатно в клиниках «ДИАЛАЙН»

7,8 и 10 мая здесь готовы оказать бесплатную медицинскую помощь всем ветеранам Великой Отечественной Войны
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Ветеран Булатов Алексей на медосмотре. Фото "ДИАЛАЙН".Ветеран Булатов Алексей на медосмотре. Фото "ДИАЛАЙН".
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Дорогие участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители ВОЛГОГРАДА И ОБЛАСТИ!

Примите наши самые искренние поздравления с замечательным всенародным праздником – Днем Великой Победы! Проходят десятилетия, но не меркнет, а напротив, все более укрепляется уважение к этой дате, к подвигу наших ветеранов, мужеству и самоотверженному труду тех, кто работал и приближал День Победы в тылу.

В период – 7,8,10 мая – Врачи Сети Многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» будут готовы оказать бесплатную медицинскую помощь всем ветеранам Великой Отечественной Войны (труженикам тыла; лицам, работающим на военных объектах в зоне боевых действий; лицам, награжденным знаком «Жителя блокадного Ленинграда»; лицам, награжденным орденами и медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период ВОВ; а также участникам Великой Отечественной войны).

Для получения бесплатного приема необходимо предъявить на стойке регистратуры следующие документы:

- документ, подтверждающий причастность к Великой Отечественной войне;

- паспорт;

- полис ОМС;

- СНИЛС.

По всем вопросам и по записи звоните по телефону 220-220.

Низкий вам поклон и благодарность потомков, дорогие ветераны!

Имеются противопоказания, прием ведут квалифицированные специалисты!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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