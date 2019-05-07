На вокзале Волгограда новый лифт раздавил директора фирмы, которая его устанавливала

Трагический инцидент произошел сегодня, 7 мая, на железнодорожном вокзале Волгограда: погиб мужчина, который запускал новый лифт в здании. Причем это был не просто рядовой работник лифтовой компании, а ее директор.

Работы по установке лифтового оборудования в здании вокзала ведет ООО «СП-Лифт». Подъемник уже практически смонтировали, сегодня проводили пуско-наладочные работы. Процесс ответственный, поэтому 71-летний директор фирмы контролировал все лично. В какой-то момент оборудование дало сбой. Подъемник застрял в шахте и ни туда, ни сюда. Бывалый директор решил подтолкнуть его вручную. Вопреки требованиям техники безопасности, он засунул голову в шахту и толкнул лифт… Тот рухнул вниз прямо на мужчину. Директор получил серьезную травму головы, и потерял много крови. Он скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи».

Лифт рухнул на голову вогоградца. Шансов выжить не было. Фото ЮСУ на транспорте СК РФ.

Сейчас место происшествия осматривают следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

- Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - кратко пока сообщают в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Работы по реконструкции вокзала идут уже третий год, в 2019-м должны были все закончить.

Напомним, масштабную реконструкцию ж/д вокзала Волгограда начали еще в 2017-м - накануне Чемпионата мира по футболу. На эти цели выделили 1,6 миллиарда рублей. Перед мундиалем рядом с основным зданием построили два новых досмотровых павильона, заменили инженерные коммуникации, обновили платформы и кассовый зал, адаптировав его для маломобильных людей. Должны установить и лифты - с их помощью которых колясочники смогут подниматься на второй этаж и на пассажирские платформы. Все работы должны быть завершены в 2019 году.