В Волгограде капитально отремонтируют 90-летний дом

С наступлением тепла во многих районах Волгограда можно увидеть одетые в строительные леса дома. Подрядчики приступили к капитальному ремонту зданий. Не стали исключением и объекты культурного наследия. В этом году обновят дом с орденом на Аллее Героев, 2. Идет реставрация и в доме № 23 на улице Ленина. Это здание стало одним из первых, которые восстановили в Сталинграде после войны. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали, хотя и поддерживали в приличном состоянии. В этом году здесь полностью обновят фасад, отремонтируют подвал, заменят кровлю и инженерные коммуникации. Завершить капремонт должны в октябре 2019-го.

Со стороны улицы после войны фасад перестроили.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Жилой дом на углу улицы Ленина и бывшей улицы Сурской (ныне имени 10-й Дивизии НКВД) был построен в 1930 году по проекту архитектора Иосифа Грушенко, который родился в Царицыне. Дом был трехэтажный и фасады, конечно, сильно отличались от того, что мы видим сегодня, - рассказывает краевед Роман Шкода. - Сейчас здание представляет собой гибрид довоенного и послевоенного восстановления. Оно перелицовано внешне. В значительной степени сохранились фасады, которые выходят во двор. Они и представляют интерес с точки зрения истории. Здесь остались даже старые ограждения балконов - это большая редкость для Волгограда.

После войны дом капитально не ремонтировали.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта, стоимость капитального ремонта этого объекта культурного наследия составит 14 миллионов рублей.

По словам подрядчика, особой сложности работы в этом доме не представляют. Он на удивление хорошо сохранился для своих девяноста лет. Все проблемы в основном на фасаде. Балконные плиты в аварийном состоянии. Кое-где отваливается штукатурка. Проектно-сметную документацию разрабатывала та же компания. Поднимали архивные документы. Изначально думали, что придется укреплять фундамент, но он оказался крепким. Да и глубокие трещины в стенах в целом протяженностью не более десяти метров. Их будут не просто замазывать, а заделывать инъекциями бетона.

Здесь сохранились старые ограждения балконов - это большая редкость для Волгограда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Те декоративные элементы рустованного фасада, которые были полностью разрушены, меняют. Остальные восстанавливают. Окна в подъезде будут менять на современные стеклопакеты, но из дерева, чтобы сохранить стиль и облик дома, - отмечает начальник участка ООО «Рио» Андрей Гордеев.

Большую часть наружного фасада уже обновили.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

323 дома ждет капремонтв 2019 году в Волгоградской области,

24 из них относятся к ОКН.

2,4 миллиарда рублей из фонда капремонта потратят на их обновление.