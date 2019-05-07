2019-05-07T10:58:58+03:00
Досуг

9 мая 2019 в Астрахани: программа праздника

Программа празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2019 в Астрахани [куда пойти, программа мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В 22.00 9 мая 2019 года в Астрахани прогремит артиллерийский салют.В 22.00 9 мая 2019 года в Астрахани прогремит артиллерийский салют.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В программе праздничных мероприятий на День победы в Астрахани 9 мая 2019 года - парад, Бессмертный полк, концерты и салют. На набережной Волги развернется «Фронтовой кинотеатр», праздничную программу подготовили в парках.

9 мая 2019 в 10.00 на площади Ленина в Астрахани начнется военный парад. Пускать на площадь, чтобы посмотреть на парадные расчеты, будут с улиц М. Джалиля и Красного Знамени, а также со стороны Лебединого озера.

С 9 утра 9 мая 2019 у бизнес-центра «Кристалл» (ул. Адмиралтейская, 14) начнут собираться желающие пройти по городу с портретами своих предков, ковавших победу на фронтах Великой Отечественной войны. Бессмертный полк в Астрахани пойдет по улице Тредиаковского до площади Ленина сразу после парада. Прогноз погоды на 9 мая обещает астраханцам жаркий день и температуру до+31°, так что по пути следования организуют восемь точек раздачи питьевой воды.

9 мая 2019 в 11.00 в Братском саду у Музея боевой славы начнется концерт.

9 мая 2019 с 10.00 до 17.00 астраханцев приглашают на набережную в «Фронтовой кинотеатр». Он развернется в сквере больницы Соловьева. В 10.00 здесь покажут драму 1943-го года «Два бойца» (6+), в 11.20 начнется фильм «У них есть Родина» (0+), в 12.45 - «Сын полка» (6+), в 14.00 - «Звезда» (12+), а завершит программу в 15.30 комедия «Небесный тихоход» (12+).

Вечером в День победы астраханцев ждут в парке АДК «Аркадия», 9 мая 2019 в 18.00 там начнется концерт местных коллективов, желающие смогут потанцевать под мелодии военных лет, которые будет играть духовой оркестр.

Программу праздника в Астрахани 9 мая 2019 в 18.00 продолжит большой концерт на набережной Волги у Петровского фонтана. А ровно в 22.00 в День победы в Астрахани прогремит артиллерийский салют.

«Кино под открытым небом» покажут в Театральном парке Астрахани 10 мая 2019 в 19.00. Откроет проект концерт. Также в программе - интерактивные площадки, световое шоу, фотозона, фотовыставка и выставка военного оружия и наград. Крутить в этот день будут фильм «Прощаться не будем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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