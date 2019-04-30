2019-04-30T15:39:08+03:00
Недвижимость

В Волгограде благоустроили 443 объекта теплоснабжения

«Концессии теплоснабжения» привели в порядок территорию вблизи котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций
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Предприятие продолжит наводить чистоту. Фото: КТПредприятие продолжит наводить чистоту. Фото: КТ
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Весеннее благоустройство является традиционным мероприятием по наведению чистоты на источниках тепла после зимнего периода. Оно включает опиловку деревьев и уборку мусора возле ЦТП, насосных станций, котельных, а также в охранных зонах наземных сетей.

С начала весны рабочие энергорайонов «Концессий теплоснабжения» уже вывезли с объектов 650 кубометров мусора - 105 машин, заполненных пластиковыми бутылками, стеклотарой, пакетами, ветками и прочим. К сожалению, как показывает практика, мусор возле городских источников тепла, тех же «воздушных» теплотрасс, нередко оставляют недобросовестные горожане. В результате образуются стихийные свалки, которые не только делают внешний вид объектов и прилегающей территории неприглядным, но еще и загрязняют окружающую среду.

Со своей стороны предприятие продолжит наводить чистоту и порядок на подведомственных территориях, эта работа проводится круглогодично. Всего в марте и апреле во всех районах областного центра облагородили 443 объекта теплового хозяйства. «Концессии» заинтересованы в том, чтобы источники тепла в Волгограде и функционировали стабильно, и выглядели эстетично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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