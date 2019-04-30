Под Волгоградом пожилому казаку-фермеру соседи череп проломили

Поздно вечером 26 апреля в волгоградскую больницу №25 привезли чуть живого мужчину - потомственного казака из Калачевского района. Это 51-летний фермер их хутора Большенабатовский - Евгений Сычев. Личность довольно известная в округе. Мужчина был избит буквально до полусмерти. Медики насчитали у него десятки ран: перелом основания черепа, переломы нижней и внутренней стенок правой орбиты, огромная гематома в левой височной доле, переломы нижней челюсти, ушиб головного мозга… Все травмы явно говорили, что мужчину били тяжелым предметом.

Медики диагностировали у него перелом свода черепа и ряд других травм.

Уже через пару часов калачевские полицейские знали все подробности случившегося. Как оказалось, все это последствия пьяных «разборок».

Да, все началось, как водится, со спиртного.

ТРИ ВЫСТРЕЛА, БЛАГО МИМО

- Сычев вместе со своими соседями выпивал на краю хутора. Каждый из них - глава небольшого фермерского хозяйства - коров разводят. Вот и завелись мужики из-за того, кто и где животину пасет. Слово за слово, спор перерос в крики. В порыве гнева, разгоряченный казак сел на свой трактор и помчался домой. Но не спать поехал, а за ружьем, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Вернувшись, открыл огонь по обидчикам. Благо не попал. Тогда приятель, пытаясь привести стрелка в чувства, ударил его. Но Сычев - мужик крепкий, поднялся и произвел еще два выстрела в оппонентов. Был бы трезвым, наверное б попал. А так повезло мужикам.

В ответ в Сычева полетели кулаки. Пока один сдерживал разъяренного фермера, другой отобрал ружье. Ну и надавали, как говорят, «по шапке».

Скрываться мужики и не пытались. Когда правоохранители нагрянули к ним с расспросами, во всем сознались.

- По данному факту уже завели уголовное дело по части 2 статьи 111 - «причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемых, - уточняют в региональном Главке.

Тем временем, волгоградские казаки уже готовят свой сход, на котором будут обсуждать недостойное поведение своих земляков.