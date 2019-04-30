ТОП-10 незабываемых мест в Волгограде, которые стоит посетить с семьей

Живя в городе-герое Волгограде, достопримечательности которого у всех на слуху, мы решили проехать по тем интересным локациям, где редко встретишь туристов. Поездка на общественном транспорте — не вариант, если за пару дней хочется совершить культурный марш-бросок. Поэтому безоговорочно мы решили отправиться в мини-путешествие на домашней ŠKODA OCTAVIA А7: продуманная система безопасности и максимальный комфорт сидений и их обогрев обещали нам поездку со всеми удобствами.

Сразу оговорюсь, что маршруты составляли не по местам воинской славы и хотели увидеть город другими глазами, поэтому особо писать про Мамаев Курган не буду. В Волгоград можно приехать не только посмотреть исторические памятники. Хотя дочь просто мечтала покормить там пушистых белок и в поездку по паркам даже прихватила с собой в качестве лакомства фрукты, орешки и семечки, которые благополучно складировала в отсеке под центральным подлокотником.

Итак, мы ответственно подошли к вопросу разработки маршрутов и места выбрали в определенной тематике, поэтому расскажу обо всем по порядку. Все домочадцы собрали вещи в дорогу: легкий перекус, запас воды, утепленные куртки на случай непогоды, фотоаппарат и другие мелочи, которые могут пригодиться в мини-турне.

МАРШРУТ ПЕРВЫЙ «ЗАГОРОДНЫЙ»

Наш выбор пал на базу отдыха Семейный дворик, ведь мы решили, что отправимся за город: дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной после городской суеты. Нам предстояло на автомобиле преодолеть расстояние около 40 километров, с чем ŠKODA OCTAVIA справилась на «5». Системы контроля дистанции и отслеживания слепых зон обеспечивают полную безопасность на дороге, даже в плотном потоке. Комфортный салон идеально подходит для путешествий на любые расстояния, а развлекательная мультимедийная система не даст соскучиться в долгих переездах.

«Семейный дворик» — база отдыха на реке Ахтуба, где есть все для идеального отдыха и релакса. Мы часто здесь бываем, причем круглогодично. По желанию можно выбрать комфортабельные домики на семью или заселиться в обустроенных гостиничных номерах, где все продумано до мелочей.

Для ценителей активного отдыха оборудованы:

- шикарный бассейн на открытом воздухе

- баня на дровах с мини-бассейном

- бильярдная комната со столом для американского пула

- новенький стол для настольного тенниса

- батут, спортивная площадка и зона для детских игр.

Природа, чистый воздух и тишина: едем на ŠKODA OCTAVIA А7 в «Семейный дворик». Фото: Павел Сторчилов.

Мою супругу, конечно, порадовал уровень сервиса: уборка на уровне, в каждом номере туалетные принадлежности (вдруг кто-то забыл взять свои) и доброжелательный персонал, готовый помочь каждому.

Мы выгрузили из багажника ŠKODA все вещи в домик и отправились погулять: природа тут замечательная, летом все покрыто зеленью и благоухает цветами плодовых деревьев. А сейчас мы просто наслаждались пением птиц, весенними звуками леса и отсутствием шума дорог и автомобилей.

Для тех, кто собирается приехать сюда летом: вас ждут дополнительные программы развлечений и возможности оздоровиться. Мы забронировали домик заранее, узнав стоимость на официальном сайте.

Музей русской сказки — там чудеса....

Кстати, для тех, кто соберется выбраться на автомобиле за границы мегаполиса, есть еще интересное место, достойное внимания. Музей русской сказки, расположенный в Среднеахтубинском районе, открывает двери в свое сказочное царство и предлагает различные развлекательные и познавательные программы.

Забавы Музея будут интересны и взрослым, и детям, а бронировать участие лучше заранее — уж очень много желающих окунуться в старорусские традиции или побывать на посиделках у Бабы Яги. А мы сюда отправимся в следующий раз.

Открываем вместе с семьей новые места: Музей русской сказки. Фото: Павел Сторчилов.

МАРШРУТ ВТОРОЙ: «ПРОГУЛКИ ПО ПАРКАМ»

Городской сад

Делать свои открытия мы начали с городского сада, куда с утра без пробок проехали по улице Краснознаменской и удобно припарковались неподалеку от центрального входа, со стороны НЭТа. Понятная электронная система автоматической парковки и датчики спереди и сзади, которыми снабжены последние модели ŠKODA OCTAVIA, сделали этот процесс быстрым и уверенным. Мы припарковались без труда и отправились гулять по аллеям Горпарка.

А там после реставрации есть, где погулять и чем полюбоваться: аттракционы для детей и взрослых, крутой веревочный парк и знаменитое колесо обозрения, откуда откроются виды на всю центральную часть города. Уже сейчас почти все аттракционы работают, поэтому никому не придется скучать.

Яркие аттракционы для детей и взрослых в Городском саду. Фото: Павел Сторчилов.

ЦПКиО Волгограда для всей семьи

Автопутешествие по Волгограду: ЦКПиО. Фото: Павел Сторчилов.

В позитивном настроении мы добрались до Центрального парка Культуры и отдыха, где интересно и весело можно провести целый день. На зеленой ухоженной территории есть:

- аттракционы для любого возраста,

- возможности для активного отдыха на велосипедах и роликовых коньках,

- множество сувенирных лавочек и киосков со сладостями.

Главная «жемчужина» — недавно запущенное колесо обозрения, с которого открывается завораживающий вид на Набережную, Волгоград-Арену и Мамаев Курган. В выходные прокатиться на аттракционе можно с 11.00 до 23.00, а по будням с 16.00 до 22.00.

Колесо обозрение в ЦКПиО: открываем новый вид на город. Фото: Павел Сторчилов.

Для любителей спорта в целом и футбола в частности рядом с ЦПКиО расположен современный стадион «Волгоград-Арена». Именно здесь проходили соревнования в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а сейчас проводятся другие спортивные и культурные мероприятия.

Парк Победы

Совсем рядом от Арены раскинулся Парк Победы, который летом благоухает в цветах и зелени. Да и теплой весной здесь приятно просто погулять, устроить романтичную фотосессию или напитаться духовной атмосферой в Храме Иоанна Предтечи. Зная, что здесь есть отличные пешеходные дорожки, мы заранее положили в багажный отсек автомобиля роликовые коньки и велосипед, так что прогулка по парку оказалась очень активной и полезной для здоровья.

Прогулки у фонтана на Аллее России. Фото: Павел Сторчилов.

Аренда велосипедов

Кстати, есть прекрасные новости для тех, у кого нет своего велосипеда: в Волгограде запустили сервис велошеринга. Все, кому исполнилось 16 лет, через удобное мобильное приложение могут арендовать велосипед, при этом достаточно внести возвратный депозит в размере 1000 рублей и заплатить за каждый час аренды 50 рублей. Места начала и окончания аренды отмечены на карте приложения. Одно из таких парковочных мест находится на Набережной у «Танцующего» моста, но в это время года там очень ветренно, перед прогулкой лучше надеть непродуваемую куртку и взять термос с чаем.

Аренда велосипеда с новым сервисом: точка у Танцующего моста. Фото: Павел Сторчилов.

МАРШРУТ ТРЕТИЙ «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ»

Исторический парк «Россия - Моя история»

В следующие выходные мы отправились в Исторический парк «Россия - Моя история», где можно в современном интерактивном формате узнать об исторических событиях страны и мира. Для тех, кто путешествует на автомобиле, на сайте дают отличный совет, которым я и воспользовался: просто вбил в навигатор своей ŠKODA OCTAVIA А7 GPS координатами места 48.699861, 44.512781. Навигационная система провела нас до Царицынского парка самым коротким путем, поэтому мы не потеряли много времени на светофорах.

В парке несколько мультимедийных выставок на выбор: об истории Рюриков или Романовых, о событиях начала 20 века до Великой Отечественной войны и много других активностей для детей и взрослых. Например, можно собраться группой и пройти исторический квест, а в финале получить «вольную грамоту»!

Детям не даст заскучать великолепная площадка с современными горками и спортивным оборудованием.

С корабля на бал: тематическая игровая площадка. Фото: Павел Сторчилов.

Речной вокзал: увидеть все и сразу

Следующий пункт в «виш-листе» нашего путешествия по родному городу был Речной вокзал, здание которого поражает воображение и надолго остается в памяти. Уже в эти выходные погода позволила совершить прогулку по Волге и насладиться видами родного края. Рядом с вокзалом есть скверы, площадка для детей и множество небольших ресторанчиков, где можно вкусно пообедать в компании друзей.

Билеты в кассе для взрослого стоят порядка 500 рублей: в эту сумму входит путешествие на теплоходе в сторону Мамаева Кургана и кружка горячего ароматного чая. У кого нет времени объезжать все достопримечательности Волгограда, эта прогулка по реке позволит сделать эдакую небольшую обзорную экскурсию по городу-герою.

После возвращения на Речной вокзал мы поняли, что очень проголодались, и перед тем, как отправиться дальше (а дальше нам предстояло посещение Планетария), мы заехали пообедать в ресторане. Несмотря на то, что был разгар субботнего дня система электронных «помощников» OCTAVIA помогла найти и припарковаться в удобном месте.

Прогулка по Волге от Речного вокзала. Фото: Павел Сторчилов.

Планетарий: знакомство со Вселенной

И вот мы добрались до Планетария: сытые, довольные и готовые к контакту со Вселенной. Здесь со времен еще моего детства проводятся познавательные программы с экскурсиями и экспериментами, и мне очень хотелось разделить эти воспоминания со своей семьей. Сейчас взрослый билет стоит 300 рублей, детский дешевле — 200 рублей. За 60 минут мы узнали много нового и таинственного, оценили красоту звездного неба и хитросплетения Галактик.

Познавательная экскурсия в волгоградский Планетарий. Фото: Павел Сторчилов.

Так мы закончили наш третий маршрут и сразу же после возвращения домой начали строить планы на очередную поездку с полным комфортом, в очередной раз убедившись в правильности выбора автомобиля. Опыт нескольких выходных нам показал: в родном городе, как бы ты его хорошо не знал, всегда есть места, которые по-настоящему удивят. И главное открытие: я могу полностью доверить себя и свою семью ŠKODA OCTAVIA — прекрасный спутник и помощник в любых путешествиях.

Оценить все преимущества автомобиля ŠKODA OCTAVIA , а также записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или, приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта,19а.

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