На благоустройство у 7-й больницы Волгограда потратят 39 миллионов

К концу лета в Советском районе Волгограда должно появиться еще одно общественное место, обновленное по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустраивать будут участок улицы Казахской рядом с больницей №7. Здесь вымостят брусчаткой более 5800 квадратных метров пешеходных дорожек, уложат новый асфальт, соорудят подпорные стенки и лестницу, установят лавочки и фонари, высадят деревья и кустарники. А чтобы они не засохли, проложат поливочный водопровод. Накануне мэрия объявила аукцион по отбору подрядчика. Заказчик - МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда». Потратить на благоустройство готовы 39,6 миллиона рублей. Срок выполнения работ - до 20 августа 2019 года.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию, на улице Казахской установят 38 светодиодных фонарей. Отдохнуть можно будет на 23 двухметровых парковых диванах, рядом с которыми установят 26 урн. Также у седьмой больницы установят ограждение и три остановочных павильона из стекла. А следить за порядком будут при помощи десяти камер видеонаблюдения.

В зеленой зоне постелют рулонный газон и высадят 417 деревьев и кустарников. Старые, как это сейчас модно, вырубят. На площади более 11 тысяч квадратных метров появятся 27 колючих елей от 1,7 высотой, 34 остролистных клена, 23 рябины обыкновенной, а также 44 куста багряника канадского, 24 - можжевельника, 113 кустов дерна белого и еще 152 спиреи Вангутта. Так как выберут подрядчика только в конце мая, сажать деревья ему придется в самую жару. Но если зелень не приживется, пересадка будет за счет исполнителя работ. Гарантийный срок на всё составит три года.

Дендрологический план.

Также на территории больницы уже за счет медучреждения уничтожат сорняки и разобьют насыпные клумбы на 12 сотках. Обойдется это почти в миллион рублей.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году продолжатся работы в сквере у «Гасителя», на правом склоне поймы реки Царицы, в парке «Юбилейный». Новый облик получат улица Волгодонская в Центральном районе и парк Аттракционов в Тракторозаводском. А на Центральной набережной уже к 9 мая высадят десять тысяч деревьев и кустарников и три тысячи коллекционных роз.