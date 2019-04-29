Акционеры Сбербанка обсудили актуальные экономические тенденции

Руководство Сбербанка регулярно проводит встречи с держателями небольших пакетов акций компании – миноритарными акционерами. В течение 10 лет руководство центрального аппарата Сбербанка организуют обсуждения, во время которых миноритарии общаются со специалистами и решают актуальные экономические вопросы. 24 апреля такая встреча впервые была организована в Волгограде.

Фото:ПАО Сбербанк

Более 120 акционеров за время телемоста прослушали доклады ведущих московских специалистов Сбербанка и побеседовали с коллегами из 7 регионов Поволжья. Первым к присутствующим обратился Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Антон Данилов-Данильян.

- Уже 10 лет мы проводим такие встречи, и в основном они проходят перед годовым собранием с акционерами. Организуем мероприятия в разных городах, чтобы все держатели акций имели возможность общаться и решать различные вопросы. Комитет был создан в 2009 году. За это время мы провели множество встреч в Москве, передавая ваши вопросы руководству. Корпоративная и социальная ответственность, риски, разработка стратегий и дивидендная политика – вот далеко не полный круг проблем, которыми мы занимаемся, и в решение которых внесли свой вклад миноритарные акционеры, - пояснил спикер, передавая слово московским коллегам.

Организационной информацией с миноритариями поделился руководитель Службы корпоративного секретаря (СКС) Сбербанка Олег Цветков. Он назвал дату большого собрания – 24 мая – и сообщил размер дивиденда, составляющий 16 рублей на акцию. Олег Цветков подробно рассказал о возможностях личного кабинета акционера, в котором можно получать онлайн-консультации и ответы на вопросы, узнавать о новостях и событиях, а также проверять свой текущий счет. Выступающий подчеркнул, что для комфортного пользования услугами банк старается максимально «цифровизировать» свою работу, переводя многие операции в дистанционный формат. Говоря об этом, руководитель СКС призвал акционеров активнее принимать участие в электронном голосовании, которое будет открыто 4 мая через сервис «Статус онлайн в кабинете «акционера» путем заполнения электронной формы бюллетеня.

- Экономика России вышла из рецессии, и рост экономики ускорился. Небольшим исключением является только сельское хозяйство, причем из-за внешних факторов – не самых удачных погодных условий. Значимо, что вся бюджетная система вышла в профицит, появились резервы. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день финансовая стабильность – выполненная задача, - сообщил докладчик.В последующих докладах аналитики компании осветили актуальные экономические тенденции, подвели итоги 2018 года и сделали прогнозы на будущее. Хорошими новостями порадовал миноритариев руководитель направления центра макроэкономических исследований Сбербанка Кирилл Маврин.

Автор:Светлана Кириллова

Аналитик отметил и другие плюсы: относительно низкий уровень инфляции, увеличение привлекательности рынка для иностранных инвесторов. Спикер познакомил аудиторию с правилами арифметики экономического роста. Согласно этим правилам, рост ВВП – результат сочетания таких слагаемых, как труд, капитал и эффективность. При этом Маврин пояснил: следует понимать, что несмотря на все положительные моменты экономика хоть и будет расти, но пока достаточно небыстро – примерно по 2,2%.

Продолжил перечислять оптимистичные факты главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он дополнил данные о рекордном профиците федерального бюджета и отметил успехи банковской системы в получении прибыли, на 33% превысившей рекорд 2012 года.

Завершил теоретическую часть Кирилл Соколов. Он подвел итоги 2018 года и рассказал перспективах развития банка. Докладчик сообщил, что планы на 2018 «Сбербанком» перевыполнены, и подтвердил это рядом «процентных» фактов. Говоря о будущем, Соколов заметил, что компания активно наращивает клиентскую базу и делает в своей работе упор на внедрение технологий искусственного интеллекта.

Отвечая на вопросы прессы по завершении собрания, управляющий волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин заверил, что у отделения однозначно есть перспективы развития, и это – благодаря неуклонно возрастающему доверию со стороны клиентов.

- Акции Сбербанка - это популярный финансовый инструмент на фондовом рынке. С ним ежедневно происходит большое количество операций, поэтому отследить, например, сколько точно миноритарных акционеров на территории области, достаточно сложно. По последнему срезу – более полутора тысяч человек. Это люди разных возрастов, разного социального статуса. Цифровизация и повышение финансовой грамотности на сегодня считаются нормой. Следовательно, возможность купить акцию Сбербанка становится очень доступной. И этой услугой пользуются. Люди доверяют хорошим финансовым результатам банка, а мы уважаем наших акционеров и работаем для них, - поделился Евгений Воеводин.

Светлана Кириллова.