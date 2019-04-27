ВТБ Лизинг стал лидером среди лизинговых компаний Беларуси

Для ВТБ Лизинг 2018 г. стал одним из наиболее успешных в Республике Беларусь. Объем нового бизнеса превысил 200 млн белорусских рублей. Консолидированный лизинговый портфель увеличился за год почти в два раза и составил 387 млн белорусских рублей. 75% лизингового портфеля компании приходится на транспортную отрасль.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наше подразделение в Беларуси уверенно расширяет свой бизнес и стабильно показывает высокие результаты. Мы активно развиваем сотрудничество с ключевыми игроками страны. В частности, в прошлом году мы заключили новые стратегические соглашения с государственным объединением «Белорусская железная дорога», за счет чего нам удалось кратно нарастить портфель и стать лидером в сегменте железнодорожного транспорта».

Справка

При составлении рейтинга финансовой устойчивости компаний организаторы рейтинга использовали показатели соотношения заемных и собственных средств, участия собственного капитала в финансировании лизинговых проектов, а также доли просроченной задолженности.

Ранее ВТБ Лизинг Беларусь также занимал лидирующие позиции в отраслевых рейтингах Ассоциации лизингодателей РБ. В частности, компания была признана лучшей по таким показателям как объем операций, средняя стоимость договора лизинга, а также количество и общая стоимость транспортных средств, переданных в лизинг.