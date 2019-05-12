2019-05-12T23:36:07+03:00
Происшествия

В Волгограде более 40 пожарных три часа тушили дом и склад рядом с Мамаевым курганом

64-летняя жительница дома получила ожог руки, но от госпитализации отказалась [фото, видео]
Юлия Данильченко
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Пожар охватил площадь 1500 квадратов.Пожар охватил площадь 1500 квадратов.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Очевидцами крупного пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от Мамаева Кургана стали сотни волгоградцев. Двухэтажный жилой дом по улице Чайковского в частном секторе вспыхнул 12 мая около восьми часов вечера по местному времени. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на близлежащий склад и прилегающую территорию. Пепелище было видно из разных районов города-героя. Оно попало в объективы камер. К моменту приезда спасателей площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.

Площадь пожара в Волгограде достигла 1500 кв метров.Источник "КП"

- В кратчайшие сроки к месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда федеральной противопожарной службы. К ликвидации пожара привлекли более 40 человек 15 единиц техники, из них от МЧС более 30 человек личного состава, 12 единиц техники. На месте пожара работала оперативная группа Главного управления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Лишь к одиннадцати ночи спасатели смогли локализовать очаг. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Лишь к одиннадцати ночи спасатели смогли локализовать очаг.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Лишь к одиннадцати ночи спасатели смогли локализовать очаг возгорания. Проблема заключалась в том, что в ангаре находились пластиковые окна. Они-то и полыхали так долго. До сих пор оперативная группа работает на месте: эксперты пожарной лаборатории устанавливают причины ЧП. По предварительной информации, пострадала только 64-летняя жительница дома. Она получила ожог руки, но от госпитализации отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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