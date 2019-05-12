В Волгограде более 40 пожарных три часа тушили дом и склад рядом с Мамаевым курганом

Очевидцами крупного пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от Мамаева Кургана стали сотни волгоградцев. Двухэтажный жилой дом по улице Чайковского в частном секторе вспыхнул 12 мая около восьми часов вечера по местному времени. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на близлежащий склад и прилегающую территорию. Пепелище было видно из разных районов города-героя. Оно попало в объективы камер. К моменту приезда спасателей площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/708298" frameborder="0"></iframe> Площадь пожара в Волгограде достигла 1500 кв метров.Источник "КП"

- В кратчайшие сроки к месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда федеральной противопожарной службы. К ликвидации пожара привлекли более 40 человек 15 единиц техники, из них от МЧС более 30 человек личного состава, 12 единиц техники. На месте пожара работала оперативная группа Главного управления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Лишь к одиннадцати ночи спасатели смогли локализовать очаг.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Лишь к одиннадцати ночи спасатели смогли локализовать очаг возгорания. Проблема заключалась в том, что в ангаре находились пластиковые окна. Они-то и полыхали так долго. До сих пор оперативная группа работает на месте: эксперты пожарной лаборатории устанавливают причины ЧП. По предварительной информации, пострадала только 64-летняя жительница дома. Она получила ожог руки, но от госпитализации отказалась.