2019-05-10T17:17:33+03:00
Общество

В лицее №5 Волгограда увековечат память Сергея Доренко

Журналист закончил эту школу имени Гагарина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сергей Доренко даже в школе был бунтарем.Сергей Доренко даже в школе был бунтарем.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В лицее №5 Волгограда намерены увековечить память о погибшем Сергее Доренко. Как сообщила директор учебного заведения Лариса Тропкина, в школьном музее появятся экспонаты об известном в России и за ее пределами журналисте. Сергей Доренко когда-то закончил эту школу. Вообще он родился в Керчи в семье военного летчика, поэтому много переезжал. Но в выпускном классе оказался именно в Волгограде. Тогда это был еще не лицей, а школа №8 имени Гагарина.

- Мы гордимся нашими выпускниками, среди которых был и Сергей Доренко. В нашем лицее есть музей, и в нем обязательно появятся экспонаты в память об этом выдающемся земляке, - сообщила ТАСС директор волгоградского лицея №5 Лариса Тропкина.

Когда Доренко заканчивал это учебное заведение, это была еще школа №8 имени Гагарина. Теперь это лицей.

Когда Доренко заканчивал это учебное заведение, это была еще школа №8 имени Гагарина. Теперь это лицей.

Напомним, Сергей Доренко внезапно умер 9 мая 2019-го. Ему было 59 лет. Он скончался прямо на своем любимом мотоцикле - упал с "байка" на оживленном шоссе и больше не поднялся. Поначалу предполагали, что журналист разбился. Но судебно-медицинская экспертиза дала другое заключение - Доренко умер от разрыва аневризмы грудной части аорты. Сердце остановилось в пути.

Доренко слыл скандальным журналистом и всегда был бунтарем. Таким его запомнили и учителя волгоградской школы.

- Да, он был бунтарем, но всегда выступал за справедливость. Может в чем-то иногда и заблуждался, как и все мы, но он всегда был честен, - отметила Лариса Тропкина.

«Трагически погиб Сергей Доренко, выпускник нашей школы. «Погиб, как и жил, на вираже!» Вечная память, - написала в своем интаграме директор лицея №5. - Соболезнования родным и близким…»

«Не могу поверить в это! Мы заканчивали одну школу в Волгограде. Я слушал почти каждый его эфир. Не соглашался с рядом вещей, но в одном, главном, мы были на одной волне: Сергей Доренко ненавидел все затхлое, тянущее назад. Он ненавидел мракобесие, местечковость, антиинтеллектуализм, провинциальность. Мне невероятно жаль!», - скорбную запись на своей страничке в ФБ оставил и волгоградец Михаил Анипкин

Сергей Доренко: Волгоград или Сталинград? (эфир от 1 февраля 2013 года).ПОДЪЁМ! В студии: Сергей Доренко, Анастасия Оношко

ИСТОЧНИК KP.RU

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