Оставили без присмотра: в Волжском два малыша едва не выпали из окна общежития

ЧП случилось в Волжском на проспекте Ленина 7б – именно здесь находится общежитие №16, из окон которого днем 5 мая выглянули двое детишек. Девочка лет пяти вышла на козырек магазина, а ее братишка примерно двух лет повис на раме деревянного окна. Прохожие замерли и стали просить малышей зайти обратно.

- Люди кричали деткам, чтобы они зашли, но у тех ноль эмоций! – рассказала очевидица Мария Леонова*. Самое ужасное, что не реагировали на опасность не только дети, но и родители, которые в этот момент были неизвестно где. – От наших криков мама могла бы и заметить, но нет.

Девушка не смогла оставить это без внимания и вызвала сотрудников полиции, чтобы с родителями как минимум провели профилактическую беседу. После этого в адрес Марии посыпались угрозы со стороны окружения мамы малышей. С волжанкой, которая спасла деткам жизни, пообещали «разобраться» и подать в суд за вмешательство в личную жизнь. Виктория, представившаяся близкой знакомой семьи, пояснить поступок подруги не смогла. Она рассказала, что такое случилось впервые.

- Они встречались с сотрудниками полиции, все уже позади, не надо сейчас развивать событие дальше в своих интересах. От этого никто не застрахован, - считает девушка.

Между тем за оставление детей в опасности есть уголовная статья. Таким родителям могут выписать большой штраф, назначить исправительные работы или ограничить свободу.

*имена героев публикации изменены