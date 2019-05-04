Губернатор Андрей Бочаров прогулялся по центру Волгограда и пообщался с горожанами

Четырнадцать километров прошел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с главой города Виталием Лихачевым по центру Волгограда. Удивленные горожане делали селфи и рассказывали о том, какими бы они хотели видеть родные улицы. Беседа народа и власти касалась благоустройства.

Андрей Иванович начал с Аллеи героев от Вечного огня. Спустившись в сторону Волги, он первым делом критично осмотрел гранитный монумент, указав на необходимость привести его в порядок. Спустившись на набережную имени 62-й Армии, губернатор оценил ход масштабной реконструкции.

- Уже действует так называемый сухой фонтан, вдоль которого установлены качели — здесь особенно много детей, как и возле искусственного пруда с переходным мостом. Практически полностью уложен газон, сохранение красоты которого обеспечат современные системы полива. Высажены свыше трех тысяч сортовых роз. Завершается обустройство спортивной, детской игровой площадок и велодорожки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Рабочая поездка, которая превратилась в пешую прогулку, сопровождалось активным общением с горожанами. Губернатор спрашивал мнение людей о том, преображается ли Волгоград и на что требуется обратить внимание. Волгоградцы отметили, как сейчас хороша верхняя терраса: здесь новая парковая мебель, все зеленое, цветущее и очень современное. Люди очень просили продолжать в том же духе, ведь нет ничего приятнее, чем гулять всей семьей по обновленному городу. На нижней террасе сейчас строят автопарковку. Это очень важно, ведь в Волгограде с парковочными местами уже много лет беда – их попросту нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/706778" frameborder="0"></iframe> Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообщался с горожанами.

- Особое внимание было уделено участку набережной от улицы Комсомольской до музея-панорамы «Сталинградская битва» — новый этап благоустройства должен стать еще одним шагом в создании единого комфортного городского пространства, - отметили в обладминистрации.

Осмотрел Бочаров сквер Пушкина. Затем спустился в обустроенную пойму реки Царицы. Лишь самолично прогулявшись возле интерактивного музея «Россия — моя история» Андрей Иванович высказал пожелание сделать пешеходный переход на рокадной дороге, чтобы было проще пройти к «Гасителю». Попасть туда напрямую сейчас очень проблематично - приходится обходить.