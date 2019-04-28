«Ротор» - «СКА-Хабаровск»: ничья – 2:2

В солнечное воскресенье 28 апреля в два часа дня на «Волгоград Арене» начался матч в рамках 34-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между «Ротором» и футбольным клубом «СКА-Хабаровск». Стадион вместил 12439 болельщиков.

Эта важная игра сезона. После поражения в игре с «Армавиром» и последующей ничьей с «Краснодаром-2» сине-голубые не смогли ни на строчку подняться в турнирной таблице: девятое место, 46 очков. Хотя до этого у них было пять побед подряд, что вселило в фанатов надежду на блестящее продолжение.

"Ротор" все-таки переломил ход игры в последующем забил гол.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодняшний соперник один из фаворитов ФНЛ. Клуб сумел приблизиться к заветной пятерке и крепко занять шестое место с 51 очками. Первый тайм начался сумбурно: команды пытались раскачать игру, но не получалось. Заминки и остановки мешали соперникам реализовать хоть один опасный момент и так продолжалось практически до самого конца. Казалось, так и уйдут на перерыв по нулям, но нет. На 39-ой Константин Базелюк атаковал ворота сине-голубых и открыл счет.

"Ротор" закрепился на 9 строчке турнирной таблицы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начало второго тайма для «Ротора» оказалось весьма неудачным: на 47-ой минуте Ираклий Квеквескири вновь распечатал ворота волгоградцев. А уже на 59-ой сине-голубые реабилитировались: Мухаммад Султонов пробил со штрафного. Игра получилась совершенно непредсказуемая. Стадион ревел, болельщики сине-голубых ждали новых голов. Но второй тайм подошел к концу, судья прибавил всего три минуты. И они это сделали! На 88-ой минуте Роман Янушковский забил второй мяч. Ничья. Это был непростой матч. Волгоградцы заработали еще одно очко и остались на прежней строчке.