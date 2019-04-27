Парень спас из пожара трехлетнего малыша, бросившись в горящую квартиру

«Парни, спасибо, что вы есть, спасибо за спасённую жизнь крохи!», «Мужики!», «Человечище!». Так в соцсетях отзываются о подвиге двух волгоградцев, спасших трехлетнего мальчишку из горящей квартиры.

ЧП случилось около семи часов вечера 26 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда. На улице Салтыкова-Щедрина в двухэтажке вспыхнула трехкомнатная квартира. Из окон повалил дым, у подъезда собрались зеваки. Они вызвали спасателей. Те ехали считанные минуты. Минуты, за которые отважный Никита Гладких, которому всего 19 лет, совершил настоящий подвиг.

Он приехал к бабушке, той не оказалось дома, парень решил дождаться ее на улице.

- Я первым увидел, что квартира загорелась. Соседка сказала – внутри бабушка с дедушкой и их внук. Думать было некогда. Я забежал в подъезд, там было много дыма. Дети для меня – это очень важно, поэтому я выбил двери и в коридоре буквально споткнулся об ребенка. Он уже лежал без сознания, - рассказал «Комсомолке» Никита. Видимо, малыш пытался выбраться к выходу, но потерял сознание. – Я вынес его на улицу.

Мальчик не подавал признаков жизни. Дальше его спас не счастливый случай, а подоспевший на подмогу 37-летний Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов реанимировал мальчика. Фото: Соцсети

- Я живу в доме напротив, как раз делал на балконе ремонт. Смотрю – пожар. Я ринулся туда в чем был. Едва подбежал, как из огня вынесли малыша. Я взял его и попытался реанимировать, несколько раз надавил на грудную клетку. Он откашлялся, задышал, - рассказал КП-Волгоград Сергей.

Делать искусственный массаж сердца Сергею приходилось впервые. С облегчением поняв, что мальчик жив, он передал его очевидцам. У ребенка немного обгорело тело, в волосах расплавился пластик.

- Все знали, что в этой семье двое малышей. Мы с Никитой разорвали полотенце, чтобы через него дышать, и снова вошли в квартиру, - продолжает Михайлов.

- Видимость была всего двадцать сантиметров. Телефонный фонарик не пробивал густой дым. Обошли все комнаты. Но второго не нашли, он оказался с родителями, - уточняет Никита.

Бабушку и дедушку, которые были пьяны и по всей вероятности устроили ЧП, вывести не удалось - они сопротивлялись. Тут приехали пожарные расчёты и «скорая». Лишь спасателям удалось вытащить пожилых супругов на улицу. Их внука увезли в больницу с ожогами, а героев обещали наградить.

- Я с Никитой училась в одной школе. Хороший парень! Молодцы, не каждый бы так сделал, - уверена волгоградка Анастасия Рудницкая.