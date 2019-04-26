2019-04-26T13:50:21+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с Группой ЧТПЗ в области документарных операций

ВТБ развивает сотрудничество с Группой ЧТПЗ в области документарных операций
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Гарантии выпущены в рамках контракта, подписанного с АО «НГСК КазСтройСервис» и компанией «Астана Газ КМГ» на поставку 130 тыс. тонн труб большого диаметра для первого этапа строительства магистрального газопровода «Сарыарка» в Казахстане. В рамках контракта были выданы гарантии исполнения контракта и возврата аванса сроком до декабря 2019 года.

Магистральный газопровод «Сарыарка» предназначен для газификации столицы Казахстана Нур-Султана, а также центральных и северных регионов страны. Общая протяженность газопровода составит около 1,5 тыс. километров. На первом этапе его строительства будут использованы трубы Группы ЧТПЗ.

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев отметил: «Мы рады развитию нашего сотрудничества с Группой ЧТПЗ. Выданные гарантии позволят компании соблюсти все требования заказчиков, эффективно использовать внутренние финансовые ресурсы для оперативного исполнения работ по контракту и избежать длительного отвлечения средств из оборотного капитала».

Справка:

Группа ЧТПЗ разрабатывает и поставляет интегрированные решения для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта для российских и зарубежных компаний топливно-энергетического комплекса.

Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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