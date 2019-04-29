Загородные метры: в Волгоградской области взлетели цены на дома и коттеджи

В этом году рынок загородной недвижимости ожил после долгих лет стагнации. Все больше людей стали прицениваться к домам и коттеджам вдали от городской суеты. По данным аналитиков агентства «Авито», на 14% возросло число предложений на рынке продаж, а спрос вырос на все 18%.

- Это привело к росту цен, причем во всех категориях: в большинстве регионов России подорожали и дома, и коттеджи, и таунхаусы, - утверждают эксперты.

Волгоградская область не отстает от общей динамики, а кое в чем, даже ушла вперед. Например, дома под Волгоградом подорожали на 8,2% за последний год, коттеджи - на 9,3%, таунхаусы вообще на 13,1%. Но, если сравнивать расценки с другими регионами, то оказывается у нас еще не все так дорого.

2,5 МИЛЛИОНА ЗА ДОМ - ЭТО НЕДОРОГО

В первом квартале 2019 года средняя цена загородного дома в России составила 3 851 178 рублей. В Волгоградской области продавцы выставляют их в среднем за 2 581 447 рублей. Это недорого. В рейтинге регионов по доступности таких домов наш занимает 16-ю строчку из 31-го, где проводилось исследование рынка.

В Ростовской области, к примеру, домик за городом обойдется примерно в 4,3 миллиона рублей (на 4,3% дороже, чем в 2018-м), в Саратовской области - 2,38 миллиона рублей, в Крыму - почти 8 миллионов (и это при том, что цена на данную недвижимость на полуострове упала на 3,6% с начала 2019-го).

Наибольший рост цен произошел в Ханты-Мансийском автономном округе (11,7%) и Ленинградской области (11,5%), а минимальный – в Ярославской (0,1%).

КОТТЕДЖИ ДЛЯ БОГАТЫХ

Что удивительно: спрос вырос не только на дешевые дома, но и на фешенебельные коттеджи. И вот уже в 29-ти регионах России их стоимость поползла вверх. Так, в Калининградской области они подорожали сразу на 17,1%. А в Московской области хоть и подешевели на 11,7%, но все равно остаются самыми дорогими по стране: за коттедж здесь в среднем просят 17,5 миллионов рублей.

В Волгоградской области коттеджи хоть и подорожали на 9,3%, но все равно, доступнее: цена варьируется в пределах 7,6 миллионов рублей. По доступности этого жилья наш регион занимает 12-ю строчку.

А самые дешевые коттеджи – в Ставропольском крае – там можно купить его в среднем за 2 724 651 рубль.

ТАУНХАУСЫ - САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ

Если верить аналитике, для волгоградцев таунхаусы - очень доступное жилье. По цене они попали в ТОП-5 самых дешевых по стране. В среднем в Волгоградской области таунхаус можно купить за 4 миллиона рублей. И это при том, что в 2019-м они подорожали у нас на 13,1%.

Дешевле только в Белгородской (3,3 миллиона), Ростовской (3,5 миллиона) областях, а также в Ставропольском крае (3,6 миллиона) и Башкортостане (3,7 миллиона рублей).

Земля в Волгоградской области тоже подорожала. Казалось бы не намного - всего на 2,6%. Но дело в том, что в остальных регионах она наоборот дешевеет. Больше всего поднялись цены в Саратовской области (на 8,4%), в Ростовской области (на 4,0%) и Ставропольском крае (на 4,0%).