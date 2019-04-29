Общественники попросили Минтранс снова отремонтировать Комсомольский мост

«Карта убитых дорог» Общероссийского народного фронта в последнее время становится руководством к действию для многих чиновников. К ней присматриваются, а к общественникам прислушиваются. В этот понедельник в Минтранс от ОНФ ушел список из 18 мостовых сооружений, которые срочно нуждаются в ремонте. Ведомство составляет перечень объектов, которые будут делать в ближайшие пять лет. Общественники надеются, что их настоятельные рекомендации примут во внимание.

В список попали путепроводы на пути следования поезда «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург, поезда «Стриж» из столицы в Нижний Новгород, Панинский мост в городе Вязьме и многие другие. Есть в перечне и три волгоградских объекта. Мост через железную дорогу на улице Менделеева в Волгограде. Мост через ВДСК (его ремонт обещают уже давно, но из-за невозможности организовать запасное движение, проект заморозился). Также требуют дорожные активисты ремонта Комсомольского путепровода. Хотя его заново отстроили и сдали в 2017 году. Правда, сделали это с горем пополам. Первый подрядчик ООО «Аваль Строй» опоздал со сроками, делал все тяп-ляп, в итоге, вместо него к ремонту приступил ЗАО «Дорис». Объект сдали, но претензий к нему было все равно много.

- Он сделан был плохо, с нарушением всех технологий. Стали поступать жалобы от жителей домов, живущих рядом, на постоянный шум и вибрацию, хотя такого быть не должно. Власти поставили ограничение скорости на мосту в 40 километров в час. Но ничего не изменилось. Разрушается и покрытие возле бордюров. Надо все делать заново, - говорит Армен Оганесян, руководитель волгоградского отделения общественной организации «Движение автомобилистов России».

Какой мост из общественного списка попадет в итоговый документ для ремонта, станет скоро известно. И чиновники будут ориентироваться не только на мнение водителей и на технические показатели, но и на деньги. И заслужит ли мост, на который уже было потрачено более 300 миллионов рублей, второй шанс, большой вопрос. Тем более, если ремонт плохой, город вправе потребовать исправить все по гарантии.

Справка «КП»

Как сообщает Росавтодор аварийными признали более одной тысячи путепроводов, еще 1,7 тысяч находятся в предаварийном состоянии. На их капремонт требуется 330 миллиардов рублей.