Купить внедорожник SKODA KODIAQ: комплектации и цены в компании «Волга-Раст»

Гениально и просто: фишки ŠKODA KODIAQ, которые не оставят вас равнодушным

Мощный, сильный и брутальный — именно таким предстал на рынке 2,5 года назад чешский «медведь». Получив свое имя от дикого бурого хищника, от разработчиков ŠKODA KODIAQ получил расширенный комплект функционала, делающий автомобиль удобным и максимально комфортным.

В рамках гастрольного тура всемирно известного цирка Cirque du Soleil[1] в 2018 году, который проходил при поддержке ŠKODA, зрители смогли насладиться не только новым шоу, но приоткрыть завесу тайны: что же скрывается за корпусом нового флагманского внедорожника. Инновационное решение Simply Clever[2], по мнению экспертов, делает автомобиль по-настоящему умным, способным справиться с самыми крутыми жизненными поворотами.

В целом, ŠKODA KODIAQ в комплектации 2018 года «прокачана» сразу 30 элементами простой гениальности, в нашей статье мы раскроем часть самых впечатляющих возможностей этого представителя чешского автопрома.

Так в чем же фишки Simply Clever?

Словно по мановению волшебной палочки этот роскошный внедорожник раскрывает секреты своей невероятной практичности, комфортабельности и мультифункциональности. ŠKODA KODIAQ — идеальный автомобиль для людей с активной жизненной позиции и самыми разными интересами. Он одинаково успешно справится с дальними путешествиями, поездками в кругу дружной семьи, транспортировкой грузов и даже буксировкой прицепа.

Как бы ни поменялись ваши планы на день — он готов ко всему! И вот как разработчикам ŠKODA это удалось:

Простор и комфорт — решить задачи бизнеса, перевезти семью, отправиться за город с компанией друзей? Все это под силу одному автомобилю, система трансформации которого позволяет мобильно увеличивать багажный отсек в случае необходимости: в 5-местной комплектации ŠKODA KODIAQ имеет объем багажника в 635 литров, а сложив задний ряд сидений вы получите 1980 литров свободного пространства.

Простор и функциональность — багажник ŠKODA KODIAQ вместит все. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Ребенок в салоне — элементы системы Simply Clever действительно «задумываются» о каждом маленьком пассажире, его комфорте и безопасности: для специальных детских кресел Isofix[3] продуманы точки фиксации и ремни якорного типа Tether[4]. Кроме этого, автомобиль оснащен электрической блокировка задних дверей для защиты детей, а значит ребенок не сможет раньше времени покинуть салон и оказаться на проезжей части.

ŠKODA KODIAQ защитит маленьких пассажиров при любых обстоятельствах. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Для сна и отдыха — если усталость победила, а до ближайшей гостиницы еще далеко, задние кресла внедорожника ŠKODA снабжены безопасными мягкими устройствами для крепкого сна, которые надежно фиксируют положение головы. Приятный аксессуар — теплый уютный плед в чехле.

Сохранность ваших вещей гарантируется в особом отделении Jumbo Box[5], которое расположено между передними сидениями под регулируемым подлокотником. Сюда легко поместятся не только различные мелочи, но и продукты, ведь бокс имеет систему охлаждения от кондиционера. Опустите крышку подлокотника — и никто не заметит ваш мини-холодильник.

Удобное хранение под центральным подлокотником. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Продуманное хранение — просто и гениально было продумано множество отсеков для складирования необходимых в поездке вещей: дверные отсеки для фирменного зонта и светоотражающих жилетов, «карманы» для монет, чеков и ключей, для бутылок разного объема, миниатюрные емкости для мусора со сменными пакетами и надежные подставки для стаканов и смартфонов. Под передним пассажирским сидением обустроен небольшой вещевой ящик — теперь мелкие пакеты не будут мешаться в салоне.

ŠKODA KODIAQ позаботится о вашем комфорте в любых условиях. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

KESSY — Цена на ŠKODA KODIAQ 2018 года уже включает штатную охранную сигнализацию и Keyless Entry, Start and exit System[6]: систему бесключевого доступа и управления двигателем. Отпирайте, закрывайте двери, запускайте и выключайте двигатель, не вынимая ключей из кармана.

Дополнительные элементы — на первый взгляд простые и понятные, но при этом повышающие уровень комфорта и безопасности: защита кромок дверей, которые механически выдвигаются при открывании двери и обезопасят от царапин в случае тесной парковки; складной фаркоп для буксировочного троса легко прячется под задним бампером, когда он не нужен. Откидные столики, светозащитные шторки на окнах, светодиодный фонарик — в этом автомобиле продумана каждая деталь.

При открытии каждой из четырёх дверей ŠKODA KODIAQ пластиковые ограничители защитят от царапин ваш автомобиль.

ŠKODA KODIAQ: цена вашей безопасности

Какие бы трудности ни ждали вас в пути, даже не имея пассажиров в салоне ŠKODA KODIAQ, вы не в одиночестве. Система электронных помощников не знает усталости, мгновенно реагирует на обстановку и помогает оперативно «вырулить» из любой ситуации:

PARK ASSIST[7] — парковочный автопилот делает поиск парковочного места и сам процесс простым и удобным. Звуковыми сигналами KODIAQ предупредит об имеющихся препятствиях, а также произведет перпендикулярную или параллельную парковку при минимальном участии водителя, даже в условиях ограниченного пространства.

TRAILER ASSIST[8] — ассистент движения и парковки с прицепом. В момент, когда на дисплее MIB для прицепа или трейлера выбрано оптимальное место, система выдает водителю идеальный угол для поворота руля.

Маневрировать с прицепом задним ходом со ŠKODA KODIAQ легко. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (АСС[9]) — функционал, позволяющий придерживаться постоянной скорости на длительных расстояниях, при этом система в режиме реального времени отслеживает дистанцию между автомобилями в потоке и в случае необходимости замедлит авто или просигнализирует водителю о резком торможении.

TRAFFIC JAM ASSIST[10] — настоящий помощник при движении в плотном потоке городских пробок за счет объединения адаптивного круиз-контроля и ассистента движения по полосе. При активизации АСС управление рулевым колесом, ускорение и торможение идет в автоматическом режиме, пока датчики получают сигнал, что руки водителя расположены на руле.

Помощник при движении в плотном потоке городских пробок в ŠKODA KODIAQ. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

DRIVER ALERT[11] — система интеллектуального распознавания усталости водителя точно и своевременно реагирует на нетипичные движения руля и при скорости свыше 65 км/ч обязательно предупредит водителя о необходимости сделать перерыв на отдых.

За рулем ŠKODA KODIAQ уснуть не получится. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

BLIND SPOT DETECT[12] — оперативная система контроля слепых зон, при перестроении из одной полосы в другую, светодиодный индикатор оповещает об автомобилях, движущихся в «слепой» зоне. Это позволяет повысить безопасность движения при смене полос и избежать столкновений.

Система мониторинга «слепых» зон на страже безопасности движения. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

REAR TRAFFIC ALERT[13] — удобный и понятный ассистент выезда с паркинга задним ходом: при обнаружении препятствий он не только подает звуковой сигнал, но и визуально отображает картинку на дисплее информационной системы внедорожника.

При выезде электронный ассистент ŠKODA KODIAQ предупредит о приближении автомобиля в боковом направлении. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Цены на комплектации ŠKODA KODIAQ (Style Plus[14] и Ambition Plus[15]) будут определяться набором дополнительных опций и мощностью двигателя. Ознакомиться с полным набором функциональных решений внедорожника и записаться тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: (8442) 55-23-55.

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[1] Цирк дю Солей

[2] Симпли Клева

[3] Айзофикс

[4] Тефер

[5] Джумбо Бокс

[6] Кейлис Энти, Старт энд ексит Систем

[7] Парк Эссист

[8] Трейлер Эссист

[9] ЭйСиСи

[10] Трэффик Джем Эссист

[11] Драйвер Алерт

[12] Блайнд Спот Дэтект

[13] Рир Трэффик Элерт

[14] Стайл Плюс

[15] Эмбишн Плюс