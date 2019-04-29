2019-04-29T15:05:46+03:00
Авто

Купить внедорожник SKODA KODIAQ: комплектации и цены в компании «Волга-Раст»

«Волга-Раст»: официальный дилер KODA KODIAQ . Любые комплектации кроссоверов по выгодным ценам. Запишитесь на тест-драйв и узнайте все возможности решений Simply Clever
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Сила и интеллект — ŠKODA KODIAQ с инновационной системой Simply Clever. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».Сила и интеллект — ŠKODA KODIAQ с инновационной системой Simply Clever. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».
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Гениально и просто: фишки ŠKODA KODIAQ, которые не оставят вас равнодушным

Мощный, сильный и брутальный — именно таким предстал на рынке 2,5 года назад чешский «медведь». Получив свое имя от дикого бурого хищника, от разработчиков ŠKODA KODIAQ получил расширенный комплект функционала, делающий автомобиль удобным и максимально комфортным.

В рамках гастрольного тура всемирно известного цирка Cirque du Soleil[1] в 2018 году, который проходил при поддержке ŠKODA, зрители смогли насладиться не только новым шоу, но приоткрыть завесу тайны: что же скрывается за корпусом нового флагманского внедорожника. Инновационное решение Simply Clever[2], по мнению экспертов, делает автомобиль по-настоящему умным, способным справиться с самыми крутыми жизненными поворотами.

В целом, ŠKODA KODIAQ в комплектации 2018 года «прокачана» сразу 30 элементами простой гениальности, в нашей статье мы раскроем часть самых впечатляющих возможностей этого представителя чешского автопрома.

Так в чем же фишки Simply Clever?

Словно по мановению волшебной палочки этот роскошный внедорожник раскрывает секреты своей невероятной практичности, комфортабельности и мультифункциональности. ŠKODA KODIAQ — идеальный автомобиль для людей с активной жизненной позиции и самыми разными интересами. Он одинаково успешно справится с дальними путешествиями, поездками в кругу дружной семьи, транспортировкой грузов и даже буксировкой прицепа.

Как бы ни поменялись ваши планы на день — он готов ко всему! И вот как разработчикам ŠKODA это удалось:

Простор и комфорт — решить задачи бизнеса, перевезти семью, отправиться за город с компанией друзей? Все это под силу одному автомобилю, система трансформации которого позволяет мобильно увеличивать багажный отсек в случае необходимости: в 5-местной комплектации ŠKODA KODIAQ имеет объем багажника в 635 литров, а сложив задний ряд сидений вы получите 1980 литров свободного пространства.

Простор и функциональность — багажник ŠKODA KODIAQ вместит все. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Простор и функциональность — багажник ŠKODA KODIAQ вместит все. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Ребенок в салоне — элементы системы Simply Clever действительно «задумываются» о каждом маленьком пассажире, его комфорте и безопасности: для специальных детских кресел Isofix[3] продуманы точки фиксации и ремни якорного типа Tether[4]. Кроме этого, автомобиль оснащен электрической блокировка задних дверей для защиты детей, а значит ребенок не сможет раньше времени покинуть салон и оказаться на проезжей части.

ŠKODA KODIAQ защитит маленьких пассажиров при любых обстоятельствах. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

ŠKODA KODIAQ защитит маленьких пассажиров при любых обстоятельствах. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Для сна и отдыха — если усталость победила, а до ближайшей гостиницы еще далеко, задние кресла внедорожника ŠKODA снабжены безопасными мягкими устройствами для крепкого сна, которые надежно фиксируют положение головы. Приятный аксессуар — теплый уютный плед в чехле.

Сохранность ваших вещей гарантируется в особом отделении Jumbo Box[5], которое расположено между передними сидениями под регулируемым подлокотником. Сюда легко поместятся не только различные мелочи, но и продукты, ведь бокс имеет систему охлаждения от кондиционера. Опустите крышку подлокотника — и никто не заметит ваш мини-холодильник.

Удобное хранение под центральным подлокотником. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Удобное хранение под центральным подлокотником. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Продуманное хранение — просто и гениально было продумано множество отсеков для складирования необходимых в поездке вещей: дверные отсеки для фирменного зонта и светоотражающих жилетов, «карманы» для монет, чеков и ключей, для бутылок разного объема, миниатюрные емкости для мусора со сменными пакетами и надежные подставки для стаканов и смартфонов. Под передним пассажирским сидением обустроен небольшой вещевой ящик — теперь мелкие пакеты не будут мешаться в салоне.

ŠKODA KODIAQ позаботится о вашем комфорте в любых условиях. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

ŠKODA KODIAQ позаботится о вашем комфорте в любых условиях. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

KESSY — Цена на ŠKODA KODIAQ 2018 года уже включает штатную охранную сигнализацию и Keyless Entry, Start and exit System[6]: систему бесключевого доступа и управления двигателем. Отпирайте, закрывайте двери, запускайте и выключайте двигатель, не вынимая ключей из кармана.

Дополнительные элементы — на первый взгляд простые и понятные, но при этом повышающие уровень комфорта и безопасности: защита кромок дверей, которые механически выдвигаются при открывании двери и обезопасят от царапин в случае тесной парковки; складной фаркоп для буксировочного троса легко прячется под задним бампером, когда он не нужен. Откидные столики, светозащитные шторки на окнах, светодиодный фонарик — в этом автомобиле продумана каждая деталь.

При открытии каждой из четырёх дверей ŠKODA KODIAQ пластиковые ограничители защитят от царапин ваш автомобиль.

При открытии каждой из четырёх дверей ŠKODA KODIAQ пластиковые ограничители защитят от царапин ваш автомобиль.

ŠKODA KODIAQ: цена вашей безопасности

Какие бы трудности ни ждали вас в пути, даже не имея пассажиров в салоне ŠKODA KODIAQ, вы не в одиночестве. Система электронных помощников не знает усталости, мгновенно реагирует на обстановку и помогает оперативно «вырулить» из любой ситуации:

PARK ASSIST[7] — парковочный автопилот делает поиск парковочного места и сам процесс простым и удобным. Звуковыми сигналами KODIAQ предупредит об имеющихся препятствиях, а также произведет перпендикулярную или параллельную парковку при минимальном участии водителя, даже в условиях ограниченного пространства.

TRAILER ASSIST[8] — ассистент движения и парковки с прицепом. В момент, когда на дисплее MIB для прицепа или трейлера выбрано оптимальное место, система выдает водителю идеальный угол для поворота руля.

Маневрировать с прицепом задним ходом со ŠKODA KODIAQ легко. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Маневрировать с прицепом задним ходом со ŠKODA KODIAQ легко. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (АСС[9]) — функционал, позволяющий придерживаться постоянной скорости на длительных расстояниях, при этом система в режиме реального времени отслеживает дистанцию между автомобилями в потоке и в случае необходимости замедлит авто или просигнализирует водителю о резком торможении.

TRAFFIC JAM ASSIST[10] — настоящий помощник при движении в плотном потоке городских пробок за счет объединения адаптивного круиз-контроля и ассистента движения по полосе. При активизации АСС управление рулевым колесом, ускорение и торможение идет в автоматическом режиме, пока датчики получают сигнал, что руки водителя расположены на руле.

Помощник при движении в плотном потоке городских пробок в ŠKODA KODIAQ. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Помощник при движении в плотном потоке городских пробок в ŠKODA KODIAQ. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

DRIVER ALERT[11] — система интеллектуального распознавания усталости водителя точно и своевременно реагирует на нетипичные движения руля и при скорости свыше 65 км/ч обязательно предупредит водителя о необходимости сделать перерыв на отдых.

За рулем ŠKODA KODIAQ уснуть не получится. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

За рулем ŠKODA KODIAQ уснуть не получится. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

BLIND SPOT DETECT[12] — оперативная система контроля слепых зон, при перестроении из одной полосы в другую, светодиодный индикатор оповещает об автомобилях, движущихся в «слепой» зоне. Это позволяет повысить безопасность движения при смене полос и избежать столкновений.

Система мониторинга «слепых» зон на страже безопасности движения. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Система мониторинга «слепых» зон на страже безопасности движения. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

REAR TRAFFIC ALERT[13] — удобный и понятный ассистент выезда с паркинга задним ходом: при обнаружении препятствий он не только подает звуковой сигнал, но и визуально отображает картинку на дисплее информационной системы внедорожника.

При выезде электронный ассистент ŠKODA KODIAQ предупредит о приближении автомобиля в боковом направлении. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

При выезде электронный ассистент ŠKODA KODIAQ предупредит о приближении автомобиля в боковом направлении. Фото: компании «Волга-Раст-Октава».

Цены на комплектации ŠKODA KODIAQ (Style Plus[14] и Ambition Plus[15]) будут определяться набором дополнительных опций и мощностью двигателя. Ознакомиться с полным набором функциональных решений внедорожника и записаться тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: (8442) 55-23-55.

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[2] Симпли Клева

[3] Айзофикс

[4] Тефер

[5] Джумбо Бокс

[6] Кейлис Энти, Старт энд ексит Систем

[7] Парк Эссист

[8] Трейлер Эссист

[9] ЭйСиСи

[10] Трэффик Джем Эссист

[11] Драйвер Алерт

[12] Блайнд Спот Дэтект

[13] Рир Трэффик Элерт

[14] Стайл Плюс

[15] Эмбишн Плюс

ИСТОЧНИК KP.RU

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