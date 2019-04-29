«БКС Брокер» открывает доступ к инвестициям в приложении «Яндекс.Деньги»

В «БКС Брокер» рассказали, что клиенты компании предпочитают вкладываться в акции российских или зарубежных компаний-лидеров, так как они дают стабильный доход. Также инвесторы активно инвестируют в валюты. В сумме на такие сделки приходится более 60% от всех сделок на платформе БКС. «Привлекательность фондового рынка среди россиян растет и в долгосрочной перспективе объемы инвестиций и количество участников рынка будут продолжать увеличиваться», — считает заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер» Ольга Гарланд.

Чтобы открыть брокерский счет, пользователям «Яндекс.Денег» нужно зайти в новый раздел мобильного приложения «Инвестиции БКС». Однако услуга доступна только для граждан России. Минимальной суммы инвестирования в приложении нет, комиссия - 0,3% от суммы сделки. За пополнение счета и вывод денег комиссии нет.

Раньше «БКС Брокер», один из крупнейших брокеров на Московской бирже, запустил подобные совместные проекты с «Тинькофф Банк», QIWI и РБК.