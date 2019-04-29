Волжские пивовары вышли на субботник

26 апреля 2019 года пивовары провели мероприятия по уборке парковой территории у завода вдоль улицы Пушкина. Более тридцати сотрудников приняли участие в благоустройстве зеленой зоны. Пивовары убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья.

К 65-летию Волжского пивовары сделали подарок родному городу и высадили более двухсот деревьев нескольких видов: «Липа крупнолистная», «Рябина дуболистная» и «Дуб красный». Волжские пивовары уверены, что поддерживать чистоту и порядок города должны не только муниципальные власти, но и сами горожане.

Фото предоставлено организаторами.

Весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании, начиная с 2002 года. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а также глобальной стратегии корпоративной социальной ответственности. Компания проводит экологические и социальные проекты в российских регионах, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей и развивает культуру ответственного потребления алкоголя.

Фото предоставлено организаторами.

«Одно из приоритетных направлений компании – бережное и ответственное отношение к природе. В преддверии майских праздников и юбилея города хочется чтобы наш город выглядел красивым. Мы ежегодно с большим удовольствием принимаем участие в городском месячнике по благоустройству территорий. Кроме того, субботник – это отличное мероприятие, чтобы объединить людей и сделать мир лучше!» – прокомментировал событие Игорь Валерьевич Гайдым, исполнительный директор Волжского филиала AB InBev Efes.

Фото предоставлено организаторами.