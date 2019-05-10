День Победы-2019 в Волгограде как это было: рекордный Бессмертный полк и концерт под дождем
Вот и отгремел в Волгограде еще один победный салют в честь 74-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. В городе в этот День Победы было шумно и многолюдно. Но это был, как всегда, красочный праздник, наполненный смехом, радостью и одновременно грустью со слезами на глазах.
Посмотреть парад пришли сотни ветеранов. Старенькие, но самые стойкие наши старики.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На площадях и в парках танцевали «Вальс победы», устраивали солдатские привалы с полевой кухней, во разных уголках города прозвучали концерты, прошли парады и бесплатные показы фильмов. Но главным действием все-таки стал парад Победы.
Когда на площадь вынеслли Знамя победы, ветераны встречали его стоя.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В этом году по Площади борцов парадным маршем прошли более полутора тысяч бойцов спецподразделений, военных и казаков, кадет и юнармейцев. В одном строю шли парадные расчеты в современной форме и в обмундировании времен войны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Проехала колонна из тридцати боевых машин. Были и «Грады», и бронетранспортеры, и бронированные «Тигры», во главе, как обычно - легендарный танк Т-34.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В этом году на парад пригласили 400 ветеранов.
Многие ветераны пришли с внуками и правнуками...Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И, несмотря на то, что столбик термометра достигал отметки +27 градусов, они просидели на трибунах с улыбками на лицах. Хотя несколько зрителей на параде упали в обморок от перегрева на солнце. Благо рядом на всех мероприятиях в этот день в Волгограде дежурили неотложки и волонтеры-медики.
Связь поколений.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Строгие ряды военных разбавили красивые девушки-барабанщицы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Рекордным оказался в этом году и "Бессмертный полк", к нему присоединились более 150 тысяч волгоградцев по всей области.
"Бессмертный полк" растянулся на три километра.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде в шествии участвовало 65 тысяч человек.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Все мероприятия прошли спокойно, без эксцессов и чрезвычайных происшествий.
Празднику не помешали ни дождь, который прошел накануне, ни майская жара.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На обновленной Центральной набережной концерты были два дня - 8 и 9 мая.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мы собрали для вас самые яркие моменты этого Дня Победы.
А вечером тысячи волгоградцев и гостей города пришли в пойму реки Царицы, где зажигали вместе с творческими колективами города.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Поздравить с Днем Победы волгоградцев приехал Александр Буйнов. Кстати, артист признался волгоградцам, то его отец воевал на сталинградской земле.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Иллюминацию пришли посмотреть тысячи волгоградцев.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Кульминацией праздника стал праздничный фейерверк.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU