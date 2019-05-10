День Победы-2019 в Волгограде как это было: рекордный Бессмертный полк и концерт под дождем

Вот и отгремел в Волгограде еще один победный салют в честь 74-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. В городе в этот День Победы было шумно и многолюдно. Но это был, как всегда, красочный праздник, наполненный смехом, радостью и одновременно грустью со слезами на глазах.

Посмотреть парад пришли сотни ветеранов. Старенькие, но самые стойкие наши старики.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На площадях и в парках танцевали «Вальс победы», устраивали солдатские привалы с полевой кухней, во разных уголках города прозвучали концерты, прошли парады и бесплатные показы фильмов. Но главным действием все-таки стал парад Победы.

Когда на площадь вынеслли Знамя победы, ветераны встречали его стоя.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году по Площади борцов парадным маршем прошли более полутора тысяч бойцов спецподразделений, военных и казаков, кадет и юнармейцев. В одном строю шли парадные расчеты в современной форме и в обмундировании времен войны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Проехала колонна из тридцати боевых машин. Были и «Грады», и бронетранспортеры, и бронированные «Тигры», во главе, как обычно - легендарный танк Т-34.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году на парад пригласили 400 ветеранов.

Многие ветераны пришли с внуками и правнуками...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И, несмотря на то, что столбик термометра достигал отметки +27 градусов, они просидели на трибунах с улыбками на лицах. Хотя несколько зрителей на параде упали в обморок от перегрева на солнце. Благо рядом на всех мероприятиях в этот день в Волгограде дежурили неотложки и волонтеры-медики.

Связь поколений.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Строгие ряды военных разбавили красивые девушки-барабанщицы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рекордным оказался в этом году и "Бессмертный полк", к нему присоединились более 150 тысяч волгоградцев по всей области.

"Бессмертный полк" растянулся на три километра.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в шествии участвовало 65 тысяч человек.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все мероприятия прошли спокойно, без эксцессов и чрезвычайных происшествий.

Празднику не помешали ни дождь, который прошел накануне, ни майская жара.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На обновленной Центральной набережной концерты были два дня - 8 и 9 мая.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мы собрали для вас самые яркие моменты этого Дня Победы.

А вечером тысячи волгоградцев и гостей города пришли в пойму реки Царицы, где зажигали вместе с творческими колективами города.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поздравить с Днем Победы волгоградцев приехал Александр Буйнов. Кстати, артист признался волгоградцам, то его отец воевал на сталинградской земле.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Иллюминацию пришли посмотреть тысячи волгоградцев.Фото: Геннадий БИСЕНОВ