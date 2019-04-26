Жители частного сектора жалуются на соседей, сжигающих мусор вместе с пластиком

Продолжающаяся весенняя уборка во дворах буквально отравила жизнь многим жителям частного сектора. Волгоградцы жалуются в сосцетях, звонят в редакцию с просьбой найти управу на соседей. Они кидают в костер все, что попалось под руку, несмотря на противопожарный режим, который вступил в силу еще 1 апреля.

- Дымит постоянно, ночью духота, но невозможно открыть окно из-за запаха горящего пластика, - рассказывают корреспонденту «КП-Волгоград» жители. Сжигают не только ветки, но и другие отходы.

Возможно, не все волгоградцы знают, что от мусора можно избавиться вполне цивилизованным способом, не отравляя воздух соседям.

- После зимы жители обрезают деревья, убирают прошлогоднюю листву и траву, укрывной материал для грядок. Сжигать эти отходы нет никакой необходимости, - утверждает представитель ООО «Управление отходами – Волгоград». - Региональный оператор готов принять к вывозу и крупногабаритные ТКО* (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений, опил деревьев). Конечно, людям привычнее избавиться от веток и листвы просто сжигая их рядом или на территории своего же участка. Но в костер попадают полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и прочие отходы, наносящие вред окружающей среде, отравляющие воздух и даже способные нанести вред здоровью.

По закону накапливать и утилизировать отходы можно только в специально оборудованных местах. К тому же платить за вывоз мусора все равно придется. Не только по месту постоянного проживания, но и по месту сезонного нахождения, например, в летний период на даче.

- Сжигание мусора негативно влияет как на здоровье людей, так и на пожарную обстановку в целом, – говорит представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Игорь Волобуев. - Пожары моментально сжигают целые поселки и селения, происходит гибель животных и людей. Об этом знают все.

Знают, но продолжают сжигать. Огромные столбы дыма волгоградцы видят постоянно, особенно ближе к выходным.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил АРСЕНОВ, начальник отдела государственного экологического надзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

- Сжигание любых отходов на территориях организаций, населенных пунктов, в том числе в частном секторе, запрещено требованиями Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Сжигание или обезвреживание отходов должно проводиться только на специализированных установках, позволяющих снизить негативное воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления"). За несоблюдение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для граждан — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. В последних двух случаях возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.