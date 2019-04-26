Куда пойти в Волгограде и Волжском: шоу каскадеров, пленэр, футбол и косплей

В последние выходные апреля многие жители Волгограда отправятся на дачу или на пикник на природе. 28 апреля 2019 года православные отметят светлый праздник Пасхи [программа]. По центру города пройдет большой крестный ход, отметят праздник в приходах, на пасхальные кулинарные и творческие мастер-классы приглашают торговые центры. На набережной пройдет масштабный «Волгоград Марафон», а футбольных болельщиков ждут на стадионе «Волгоград Арена». На стадионе Логинова в Волжском покажут экстрим-шоу каскадеров, также молодежь приглашают на косплей-фестиваль в библиотеку. Подготовились к встрече и театры, выставочные и концертные залы. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти в Волгограде в конце апреля 2019 и где будет самое интересное.

Православные отпразднуют Пасху 28 апреля.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Учтите, что из-за марафона и крестного хода перекроют дороги в центре Волгограда 27 и 28 апреля.

«ЧИТАЛЬНЯ - 3»: КОСПЛЕЙ БИБЛИОФЕСТ

В областной молодежной библиотеке вновь устроят костюмированное шоу, где ждут всех любителей косплея, кей-попа, фанфикшена и поэзии. В программе - косплей-дефиле, сценические постановки, выступления танцоров, а также викторины, конкурсы и настольные игры. 28 апреля с 15.00 до 19.00. Вход свободный. 6+

«ВОЛГОГРАД МАРАФОН»

27 и 28 апреля по нулевой продольной Волгограда сотни любителей активного образа жизни пробегут «Волгоград Марафон». В этом году старт и финиш будут у музея «Россия - моя история», а развороты - возле «Волгоград Арены» и «Волжских парусов». Детский километровый забег пройдет 27 апреля в 15.00, перед этим ребят с 13.30 ждет развлекательная программа. А 28 апреля в 9.00 на дистанции выйдут взрослые бегуны. Присоединяйтесь! Регистрация 27 апреля с 10.00 до 20.00 на месте старта. Подробности по т. (8442) 26-78-88.

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «СКА ХАБАРОВСК»

Несмотря на обидный проигрыш дома и последнюю ничью, «Ротор» остался на 9-й строке турнирной таблицы. В воскресенье волгоградские футболисты принимают на своем поле ФК «СКА Хабаровск». Все на стадион! «Волгоград Арена». 28 апреля в 14.00. Билеты: 100 - 200 руб.

ПЛЕНЭР НА УЛИЦЕ МИРА

Музей Машкова приглашает всех на открытый пленэр проекта «Первая улица Мира». В этот раз поможет увидеть красоту и обаяние наших улиц и двориков, а также поделится профессиональными секретами Павел Пугачев - известный во всем мире волгоградский художник, прекрасный акварелист, мастер городского пейзажа. Первым 20 участникам по записи предоставят все материалы, остальных ждут со своими красками, бумагой и кистями. Сбор в Музее Машкова на проспекте Ленина, 21. Запись по т. (8442) 38-59-15. 27 апреля в 11.00. Вход свободный.

ЭКСТРИМ-ШОУ КАСКАДЕРОВ

Опасные трюки, машины-трансформеры, БРДМ с огневыми пулеметами, квадроциклы, мотоциклы, бои легковых авто с бигфутом, сбивание машин и грузовик, ездящий на задних колесах, а также автофристайл и пиротехнические спецэффекты покажут волгоградцам и волжанам на шоу каскадеров. Здесь раздавят десятки старых машин, а экстремалы будут на ходу снимать колеса и прыгать в горящие кольца и с трамплина. Волжский, стадион им. Логинова. 27 и 28 апреля в 18.00.

Концерты

ДВА ВЕЛИКИХ ИНСТРУМЕНТА: ОРГАН И ОРКЕСТР

Концерт Волгоградского академического симфонического оркестра из цикла «Два великих инструмента: орган и оркестр» посвящен музыкальному искусству Франции XIX века. Творчество французского композитора Клода Дебюсси будет представлено программным симфоническим циклом «Ноктюрны». Также в программе прозвучит Концерт для органа, струнных и литавр Франсиса Пуленка и Симфония № 3 Камиля Сен-Санса. Солист - Мансур Юсупов (орган, Калининград). За дирижерским пультом - Юрий Ткаченко (Москва). ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 28 апреля в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб.

За дирижерским пультом - Юрий Ткаченко (Москва). Фото: ВОФ

«ВЕСЕННИЙ ДРАЙВ»

Лишь на один вечер бразды правления сводным биг-бендом возьмет Владимир Леер. К участию в программе приглашены полюбившиеся волгоградской публике солисты: Александра Соловьева, TALI, Даниил Зарипов и Михаил Ребров. Музыка будет разноплановой, как и солисты. Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 50-50-09. 30 апреля в 19.00. Билеты: 200 руб.

«НАС ИСПОЛНЯЕТ МУЗЫКА...»

В год 85-летия Юрия Визбора и Ады Якушевой волгоградцев приглашают на концерт их песен «Нас исполняет музыка...». Главный гость - известная российская журналистка Татьяна Визбор - дочь Якушевой и Визбора. А также великолепная Раиса Нур. В концерте участвуют лауреаты Грушинского фестиваля авторской песни: Жанна Попова, Алексей Куликов, Наталья и Сергей Волобуевы, Александр Гусев, Юрий Золотовский, дуэт «ЭЛ», музыканты Игорь Букаев (баян) и Дмитрий Саврасов (гитара). ДК профсоюзов, пр. Ленина, 4, т. 8-917-834-43-06. 30 апреля в 18.30. Билеты: 350 - 500 руб.

Театры

«ДНИ ТУРБИНЫХ»

Казачий театр представляет драму по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Действие разворачивается в Киеве зимой 1918 - 1919 годов. Среди холодной бушующей стихии разрушения стоит дом Турбиных - тихий душевный островок дружбы и взаимопонимания, где царит гармония, звучит смех и играет музыка. А вокруг идет война, в городе хаос и неразбериха, рушатся судьбы, и частная жизнь человека вступает в непримиримый конфликт со временем. Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04. 26 апреля в 18.30. Билеты: от 100 руб. 16+

Казачий театр представляет драму по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Фото: Казачий театр

Выставки

ШОЛОХОВ И СТАРИННЫЕ САМОВАРЫ

В «Старой Сарепте» открылась выставка «Я родился на Дону…», посвященная Михаилу Шолохову. Главное место в экспозиции отведено теме романа «Тихий Дон». Волгоградцам покажут военную форму и боевые награды казаков, фото, а также личные вещи писателя. А новая выставка в рамках проекта «Двенадцать» представит угольные, паровые и электрические утюги XIX – XX веков и столетние самовары. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02, 51-67-49.

Фестивали

«СТЕПНОЙ ТЮЛЬПАН»

Цветение степных тюльпанов - невероятное зрелище, поражающее разноцветьем и красотой. По этому поводу в Светлоярском районе устроят открытый фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Степной тюльпан». Здесь будет работать ярмарка мастеров, познакомят с творчеством, бытом, обычаями и кухней калмыцкого народа. Главным символом праздника, конечно же, станут тюльпаны во всем многообразии - картины, панно и мыло, леденцы и ковка, бижутерия и прочие сувениры. Еще одной фишкой станут конноспортивные состязания. Поселок Северный. 1 мая с 9.30 до 13.00. Вход свободный.