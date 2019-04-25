В 2019-м в Волгограде отремонтируют 17 дворов

Как же приятно выйти во двор из многоэтажного «скворечника», а там тебе и качели, и карусели, и спортивная площадка, и скамейки для бабушек, и клубы с ароматными цветами… Мечта? Для кого-то из волгоградцев в этом году она станет реальностью. До конца 2019-го в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Волгограде обновят 17 дворовых территорий (которые объединяют 54 многоквартирных дома).

Уже несколько лет в Волгограде планомерно приводят в порядок один двор за другим. В этом году осчастливят еще сотни горожан. На сайте госзакупок появились тендеры на проведение ремонтных работ во дворах волгоградских многоэтажек. Как только определят победителей конкурсов, подрядчики приступят к работам.

На обновление 17-ти дворов потратят ни много, ни мало - 80 миллионов рублей. Деньги - из городского и регионального бюджетов. Больше всего потратят на дворы Дзержинского района - почти 15 миллионов рублей, меньше всего - на Ворошиловский район (8,4 миллиона). На ремонт дворов в Кировском районе заложили 12,2 миллиона рублей, в Тракторозаводском районе - почти 11 миллионов, в Краснооктябрьском - 7,5 миллиона, в Красноармейском - 13,4 миллиона рублей.

За эти средства обещают установить новые детские площадки - с песочницами, качелями, каруселями и домиками-беседками. Появятся там и спортивные уголки. Восстановят внутридворовые дороги и тротуары.

- По предварительным подсчетам, подрядным организациям предстоит восстановить во дворах свыше 45 тысяч квадратных метров покрытия на проездах и тротуарах. В некоторых дворах по просьбам жителей сделают новые пешеходные дорожки на щебеночно - песчаном основании. Гарантия на все работы - четыре года, - уточняют в мэрии.

Также во дворах поставят свыше 260 скамеек и урн. Для освещения смонтируют около 190 фонарей (с экономичными светодиодными лампами).

СПРАВКА «КП»

СПИСОК ДВОРОВ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2019 ГОДУ:

Тракторозаводский район

- улица Менжинского, д. 26, 28;

- набережная Волжской флотилии, д. 29.

Краснооктябрьский район

- проспект Металлургов, д.12, 18, 20, улица Таращанцев, д. 7, 9;

- улица Маршала Еременко, д. 118.

Дзержинский район

- проспект имени Жукова, д. 175, 173, 171;

- улица Землячки, д. 62, 62а, улица 8-ой Воздушной Армии, д. 54;

- улица 8-ой Воздушной Армии, д. 34.

Ворошиловский район

- улица Кузнецкая, д. 99, 101, 101а, 103, улица Радомская, д. 2, улица Ковенская, д. 1а;

- улица Циолковского, д. 22, 24, 36.

Советский район

- проспект Университетский, д. 19, 21, 23, улица Казахская, д. 26, 28, 32;

- улица Казахская, д. 22, 24.

Кировский район

- улица Козьмы Минина, д. 4а, 6, улица Кирова, д. 118, 120, 122;

- улица Кирова, д. 134б;

- улица Козака, д. 3, 5, 5а, улица Кирова, д. 112, 114, 114а.

Красноармейский район

- улица Пролетарская, д. 29, 33, 35;

- улица Пролетарская, д. 25, 27, 31;

- улица Удмуртская, д. 47а, 51, улица Панферова, д. 2. Кстати, на обновление только этой дворовой территории потратят почти 12,7 миллионов рублей. Из них 3,2 миллиона рублей пойдет, например, на травмобезопасное покрытие спортивной площадки, еще 1,1 миллион - на ее ограждение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Деньги, которые выделяют Волгограду в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пойдут в этом году на реконструкцию семи общественных пространств.

В частности, в 2019-м обновят пешеходную часть улицы Казахской (около больницы № 7 в Советском районе), сделают вторую очередь сквера у «Гасителя» и правый склон поймы реки Царицы в Ворошиловском районе. Завершат реконструкцию парка «Юбилейного» в Красноармейском районе, отремонтируют улицу Волгодонская в Центральном районе и закончат парк Аттракционов в Тракторозаводском районе.

Еще часть средств пойдет на озеленение Центральной набережной. На данный момент там уже высадили 13 тысяч растений, еще 10 тысяч деревьев появятся на нижней террасе от речпорта до памятника «БК-13».