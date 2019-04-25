2019-04-25T15:11:17+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах

ВТБ реализовал проект по объединению банкоматных сетей с Саровбизнесбанком. Теперь владельцы карт этих банков могут бесплатно снимать собственные средства в любом АТМ обеих сетей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и Саровбизнесбанка составляет более 15,5 тысяч устройств самообслуживания по всей России.

«Накопленный опыт и лучшие практики позволили нам реализовать проект объединения банкоматных сетей в предельно сжатые сроки. Это важный шаг в последовательном процессе объединения бизнеса. А для клиентов двух банков – еще один доступный и выгодный сервис», – отметил Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ.

«Для наших клиентов возможность бесплатного обслуживания в банкоматах группы ВТБ – это большое преимущество. Теперь они смогут снимать денежные средства без комиссий в банкоматах одного из крупнейших банков на территории всей страны. Новая функция сделает для них использование карт в путешествиях и командировках по России еще удобнее», – прокомментировал Алексей Елагин, президент-председатель правления Саровбизнесбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Германии волгоградцы после реставрации открыли мемориал, посвященный Т-34
С 26 апреля начнут ходить кораблики Красноармейск - Вязовая Грива
В Астрахани будут судить безумного жениха, нанесшего 24 ножевых удара девушке
Сына Гасана Набиева могут лишить полномочий председателя райсуда из-за двойного гражданства
Бандиту, ограбившему ювелирный магазин в Камышине, дали 12 лет колонии
С 1 мая в Волгограде откроется 71-й сезон работы детской железной дороги
Волгоградцы смогут купить билеты на матч Ротор-СКА-Хабаровск в ж/д кассах
Волгоградский судостроительный завод продали в 7 раз дешевле первоначальной цены
«Красный Октябрь» продолжит работать без сухой газоочистки еще неопределенное время
Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей
Волгоградцев, сдавших квартиру в аренду на ЧМ-2018, просят заплатить налоги
Камышанин не мог попасть домой и обещал взорвать многоэтажку
В Волгограде приставы списали деньги со счета лежачего пенсионера по поддельному судебному решению
Пара из Волгограда жестко убила и сожгла пожилую нянечку
В Астрахани должник отправил в нокаут судебного пристава-женщину
Лесники высадили в волгоградскую землю четыре миллиона сеянцев
Получать электронные квитанции за электроэнергию стало еще проще
Под Волгоградом теща ранила ножом обидчика дочери и выгнала на улицу
Из-за пожара в больнице № 3 эвакуировали пациентов и персонал
Под Волгоградом в столкновении иномарок погибла автоледи