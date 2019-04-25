При поддержке Россельхозбанка переработанная кукуруза из ЮФО уйдет на экспорт

Мероприятие состоялось под руководством полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Устинова и Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В совещании также приняли участие главы субъектов РФ, представители финансовых учреждений и бизнеса.

По словам Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, Южный федеральный округ по праву считается житницей страны, ежегодно обеспечивая более 25% российского валового сбора зерновых и зернобобовых культур. В целом в настоящее время округ занимает третье место в России по объемам производства продукции АПК. «По нашим прогнозам, к 2024 году регион увеличит экспорт сельхозпродукции почти в полтора раза: с нынешних 8,4 до 12,2 млрд долларов. Доля ЮФО в общем объеме планируемого российского экспорта составит 27,1%, что позволит округу занять одну из лидирующих позиций по экспорту в стране», — отметил глава Минсельхоза.

По итогам мероприятия глава РСХБ отметил необходимость увеличения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. С этой целью РСХБ, как опорный банк АПК, готов активно поддерживать инвестиционные проекты по строительству и модернизации перерабатывающих мощностей. В качестве яркого примера такого сотрудничества на территории ЮФО Борис Листов привел компанию Ньюбио, которая при поддержке РСХБ строит в Волгоградской области новый высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке зерна кукурузы мощностью 130 тыс. тонн в год. Завод будет перерабатывать 50% выращенного в области зерна кукурузы и производить мальтодекстрины*, крахмал и компоненты кормов. Половина от всего объема планируется экспортировать в страны Южной Америки, Африки, Южную Корею, Японию, Индонезию. На реализацию проекта РСХБ направил кредитные средства в размере 8,6 млрд рублей по программе льготного финансирования.

«В сельском хозяйстве трудятся люди, которые любят, умеют и могут работать. Наша задача максимально содействовать повышению эффективности их бизнеса, а значит, и росту рентабельности. Экспертиза РСХБ позволяет нам входить в инвестиционные проекты еще на нулевой стадии. Мы финансируем создание генетических центров, проекты глубокой переработки сельхозпродукции, высокотехнологичные производства полного цикла. Сегодня весь мир знает Россию как крупнейшего экспортера пшеницы. Надо расширять это представление за счет новых товарных групп, особенно продукции с высокой добавленной стоимостью», - отметил Председатель Правления Банка Борис Листов.

За прошлый год РСХБ нарастил объем долгосрочных вложений в отрасль на 11%, до 264 млрд рублей. Кредитный портфель по данному направлению превысил 975 млрд рублей. По итогам 1-го квартала 2019 года кредитный портфель экспортеров АПК в Южном федеральном округе РСХБ составил 85,4 млрд рублей. Наибольшие объемы кредитов направлены экспортерам АПК Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея.

Справка:

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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