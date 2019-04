Это мечта с детства: как юрист из Волжского уехал снимать кино в Канаду и продал фильм на Netflix

Еще семь лет назад Давид Варданян работал в юридической фирме, которую вместе с другом открыл в Волжском, и преподавал в местном институте. Но никак не мог забыть свою детскую мечту – снимать настоящее кино. Сегодня он со своей семьей живет в Ванкувере, имеет собственную продакшн-студию и работает над документальным сериалом про людей, которые сделали себя сами. Один из героев, про которого Давид хочет рассказать американцам, сооснователь крупнейшего креативного агентства TutkovBudkov Дмитрий Тютьков. Имея в копилке золото фестиваля «Каннские львы» и контракты с ведущими отечественными и мировыми брендами герой Давида Варданяна продолжает жить и работать в Волгограде. Как в те годы, когда у него еще не было ничего. И не сбегает из «депрессивного региона», как многие, хотя материальных возможностей для этого много. В своей новой работе «Under Pressure»/ «Под давлением» Давид покажет несколько таких людей. А пока в интервью «КП-Волгоград» он рассказал, почему сам уехал на другой край земли.

lightsnshadowsprod Under Pressurе

ХОТЕЛ ЗАСТАВКУ, КАК У «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС»

Давид Варданян родился в Ереване. В Волгоградскую область переехал вместе с родителями, когда ему было 10 лет. Семья обосновалась в Волжском. Здесь Давид окончил школу, Волжский гуманитарный институт, где остался писать кандидатскую и преподавать. Параллельно открыл с другом свой бизнес – юридическую фирму. Занимался, в основном, страховыми делами. А в 2012 году внезапно для всех собрался и улетел в Канаду. Внезапно для всех, кроме тех, кто знал о его мечте.

- Я с 10 лет знал, чего хотел. В детстве, когда я впервые увидел американский фильм (он, кажется, был производства «Двадцатый век Фокс») и их логотип в начале фильма, я захотел, чтобы у меня была своя компания, которая снимает фильмы. Я тогда не знал, как это делается. Но получилось так, что по этой стезе я не пошел. По ряду причин. Первое - я рос в Волжском, второе - у меня армянская традиционная семья, я должен был получить диплом о высшем образовании и так далее. Окружен был людьми, в основном, старшего поколения, которые говорили мне «Ты должен продолжить дело отца». Не то чтобы я юриспруденцию вообще не любил, но это было не мое никогда. Хотя я пытался найти в этом что-то, что мне интересно. Преподавать мне нравилось.

Когда в 2010 году у Давида родилась дочь, он понял, что мечта о кино все дальше и несбыточнее.

- У меня началась паника. Я понял, что мы начинаем пускать корни. А снимать кино я хотел с детства. Что я сделал тогда? Я купил камеру, обычную, и мы с друзьями сняли полнометражный художественный фильм в Волжском. Его даже в «Юности» показывали.

- О чем этот фильм?

- Фильм называется «Рождество», я сам написал сценарий. Это картина о мальчике, который потерял родителей, рос в детском доме, но умел очень красиво петь. Приехала его тетя, которая на самом деле не его тетя. А у него большое богатство от деда осталось. Она хотела завладеть этим богатством. И его друзья его спасают.

- Я так понимаю, никакого бюджета у фильма не было?

- Актеры – это были все мои друзья. Я знал прекрасно их способности, что они смогут, и писал сценарий прямо под них, потому что и они играть не умели, и я режиссировать, но все-таки отлично справились с игрой в фильме. Наш главный герой действительно певец. Картину тогда показывали в «Юности», и где-то еще.

Имея хоть какой-то опыт в кинематографе и первую серьезную работу, Давид понял – пора уезжать.

- Я подал документы в Ванкуверскую киношколу. Я понимал, что ВГИИК это не опция, я не мог себя заставить учиться еще 5 лет. А в Ванкувере есть школа, в которой можно выучиться за год, и она дает один год открытой рабочей визы. Я мог хотя бы попробовать найти работу и остаться. Подал документы, и через 3 месяца я был уже в самолете.

- Это же огромные деньги! Пришлось что-то продать?

- Да, я тогда машину продал, но это не главное. Мне родители помогли, очень повезло в этом плане. Я знаю очень много ребят, которые с нуля все делали. У меня все-таки была поддержка.

БУДУЩУЮ РАБОТУ НАШЕЛ НА ПАСХУ

В Канаду Давид уехал один, семью пришлось на год оставить в Волжском. Ехать всем вместе было очень дорого. Через год отец семейства вернулся и за близкими, и они уже все вместе поехали в Ванкувер.

- У меня было три месяца на то, чтобы найти работу или вернуться. И на третьем месяце мне просто повезло. Я отправлял резюме везде, на интервью меня вызвали только два раза. Работу я не получил. Потом была Пасха. Кстати, первое, что я сделал, приехав в Канаду – пошел в церковь, с батюшкой познакомился. И подружился с русской общиной. Там один прихожанин – успешный бизнесмен – каждый год в Пасху открывает двери для всех. Он пригласил меня с женой. Мы посидели, пообщались, он спросил: «Что ты делаешь?», я показал ему деморилы (промо-ролики). Он предложил попробовать поработать с ними. Это был вице-президент компании. Когда я сделал им первый ролик, взяли меня на работу. Благодаря этому я смог остаться и потихоньку подниматься на ноги. Мы переехали в более нормальную квартиру, потому что в первой даже стирки не было. Надо было в подвал спускаться, монетку бросать, и стирать.

По словам Давида, большинство людей в Канаде арендуют жилье. Во-первых, не все могут позволить себе купить, а во-вторых, чтобы не привязываться к одному месту – люди часто переезжают.

- Я поменял 3 или 4 района за это время. Сейчас мы живем на краю Ванкувера, на границе с Сиэтлом штата Вашингтон. 30 минут от центра Ванкувера на машине. Я взял в ипотеку таунхаус.

В 2015 году Варданян с женой решили открыть свою продакшн-студию. Поначалу Давид совмещал это с работой в компании. Первый проект, который они сделали – реалити-шоу, в котором Давид поиздевался над собой, скинув 20 кг. С этим проектом он решил поехать в Канны и там продать его. Здесь произошла его встреча с Тютьковым, которая во многом стала судьбоносной. Они оба выросли в Волжском, но встретились только во Франции.

- Тогда TUTKOVBUDKOV делали свой легендарный ролик (речь идет о «Гравитации» - клип американской группы OK Go, за который агентство из России и получило Золотого каннского льва в номинации «Лучшая видеореклама / Best Film – прим.ред.). Он предложил взять у участников группы интервью, а я захотел снять документальный фильм о том, как этот ролик рождался. И это было отправной точкой моей карьеры, потому что мы его продали на мировой прокат на Netflix. Его купили на 2 года, и тогда я понял, что надо работать на себя, я ушел из компании и занялся продакшном.

Попасть на Netflix – это, несомненно, большая удача, заработок и узнаваемость.

Gravity is just a habit.Этот фильм купил Netflix

- Они так и не поделились со мной статистикой, но намекнули, что если фильм появится на первой странице, то значит хорошо идет. На youtube очень большие просмотры были, хотя мы смогли его выложить туда только спустя два месяца.

«ПРОЖИВЕШЬ 7 ЛЕТ АДА, А НА 8-Й ГОД У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Сегодня Давид весь погружен в свою новую работу – документальный сериал. Ради этого он временно поменял свой дом в Канаде на Волжский. Работает от рассвета до заката, и большую часть времени – в волгоградском речпорту. Здесь, в офисе компании Дмитрия Тютькова и прошла наша встреча. Давиду выделили место с видом на Волгу и Волжский. Здесь он пишет сценарный план, снимает интервью со своим героем, монтирует кусочки фильма.

- Я хочу этот проект сделать больше для американцев. И постараться продать на Netflix.

lightsnshadowsprod Some arthouse style video?

- Что именно им интересно узнать о России?

- На этот вопрос я и хочу найти ответ. Это рисковый проект, но очень интересный. Мы решили сделать свой собственный сериал, который называется «Under Pressurе»/ «Под давлением». Идея сериала такая: найти людей по всему миру, которые вопреки всему построили что-то невероятное. По сути, свою мечту. Дима относится к одному из этих людей.

- Вам удалось найти ответ, почему он отсюда не уезжает, при его возможностях?

- Я пытаюсь понять. Там много вопросов, и я их поднимаю в фильме. Почему для меня важно рассказать его историю американскому зрителю: во-первых, и у них, и у нас есть стереотипы друг о друге. И с Димой я их разрушаю. И второе. Очень распространенное мнение в Америке: если ты хочешь быть успешным, ты должен жить в одном из трех городов – Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Сан-Франциско. История Димы показывает, что это не обязательно. Что есть другие случаи. Мне говорят – ну Дима же он один, уникальный. Когда я уехал из Волжского, я познакомился со многими людьми, которые с нуля себя построили. Я помню, что путь, который каждый из них проходил – один и тот же. Это 7 лет ада. Если ты проживешь этот ад, на 8-9-й год у тебя всё пойдет. Просто проблема в том, что 98% людей не готовы это сделать. А эти люди были готовы. Я решил, что такой фильм нужен. О тех, кому никто не помогал. И это может вдохновить других - повторить эти шаги. Воплотить свою мечту, неважно, где ты это делаешь.

Каждая серия «Under Pressur» – это разные люди. Это американцы – музыканты, врачи и так далее.

- Я уже отправил несколько кусочков друзьям в Канаду. Они увидели не российский взгляд на вещи, они видят взгляд канадца, который понимает эту страну. Сейчас очень большой интерес в Америке к документальному жанру и к фильмам о других странах, в которых они никогда не были, особенно о России. Это не то, что покажут в новостях.

В ВОЛГОГРАДЕ ДАЖЕ В СТАРОМ ТРАМВАЕ МОЖНО ПЛАТИТЬ ТЕЛЕФОНОМ. В АМЕРИКЕ ТАКОГО НЕТ

- Съемки идут только в офисе, или покажете в фильме город?

- И Волжский, и Волгоград, и Москву покажем. Мы снимали места, где Дима вырос в Волжском. Поле, где он играл в футбол - там теперь парковка. В Волгограде я хочу показать и то, что впечатляет, и то что не очень впечатляет. Я решил, что надо поснимать пойму, которая еще не расцвела, и пойму, когда она расцветет. У меня дрон, и я могу улететь дальше, чем пройтись. И я в шоке. Я ухожу вглубь поймы, и там горы мусора. Я сначала смотрю – белые пятна. Начал опускать дрон, и у меня шок просто. Я понимаю, что эта проблема есть, я жил здесь. Но до такой степени... Я хочу показать Диму и реальность, в которой он живет. Я хочу отойти в сторону и показать все как есть. Я не хочу манипулировать. Ведь есть и новое, хорошее. Вот яркий пример: В Волгограде заходишь в старый обшарпанный трамвай, к тебе подходит кондуктор, и ты платишь телефоном. Я знаю, что в большинстве городов Америки такой опции нет.

- Вы написали в инстаграме, что Дима живет в самом депрессивном городе России…

lightsnshadowsprod Under Pressure SOUND ON!!!

- Это его слова. Сразу в нескольких исследованиях в 2015-17 годах Волгоград называли самым депрессивным городом. Мы об этом сказали с той целью, чтобы показать, что даже если ты живешь в таком городе, ты можешь много добиться. Да, в России сложнее это сделать, но надо понимать, что если ты переезжаешь в Америку или Канаду, ты теряешь, как минимум, лет 5.

- Будет ли русскоязычная версия сериала «Под давлением»?

- Снимается все на русском, то есть перевод мне наоборот нужно будет делать на английский. Будет обязательно российская версия. Вопрос только в том, когда ее можно выложить в случае, если мы продадим этот проект.

- Вы уезжали в Канаду с хорошим знанием языка?

- В Канаде я доставал всех учителей в киношколе, чтобы они мне разжевывали свои лекции. Ведь многие фразы мы просто не используем. Например, как говорить слово расписание, никогда не знал. Я никогда не забуду историю: у меня премьера первого художественного фильма, и мой учитель узнает об этом, и говорит: «Break a leg!», то есть: «сломай ногу». Я такой думаю: «в смысле???». Я не знал, что это идиома, означает она «ни пуха, ни пера». Какие-то вещи ты просто не можешь знать, потому что ты не живешь в среде. Я понимаю, что у наших учителей здесь хороший английский, Но он неактивный. Они выучили его раз и всё, а язык постоянно меняется. Я английский начал учить в 5 лет благодаря маме. Я знал армянский, английский и русский. Но пока не пользовался им активно, конечно, уровень упал. Совет любому человеку, который хочет выучить английский – просто быть в среде. Год поживешь в Америке, у тебя будет английский. Хотя есть русские в Америке, которые общаются только с русскими и не знают языка.

- Есть ли какие-то отличия в том, как вести бизнес в Волгограде и в Канаде? Многие еще и поэтому уезжают. Дмитрию как-то удалось успешно заниматься здесь своим делом.

- У Димы немножко другой бизнес. Креативная среда – это немного другое. Производство в России построить, понятно, очень тяжело. По сравнению с Канадой - да, большая разница – здесь и там. В Канаде, чтобы открыть фирму, я зашел на сайт, написал название фирмы, чем я буду заниматься, меня спросили, с какого числа я хочу, чтобы фирма существовала, и на этом все. Мне пришел сертификат. Я никуда не звонил, ни с кем не общался, ничего не делал. Но это другая действительность, там по другому люди живут. Здесь тебе придется общаться с людьми. Ходить по кабинетам, упрашивать, но у Димы другая сфера, взаимодействие с чиновниками минимальное.

- Что-то вас может заставить вернуться в Россию?

- Есть хороша фраза – никогда не говори никогда. Но если быть субъективным, Канада стала для сеня домом в первый же день. Я был во многих городах Америки, они мне нравились, но вот этого ощущения дома больше нигде не было. Ну и природа. Я ее очень люблю. Для меня важно найти время, взять семью и уехать куда-нибудь в горы, куда-нибудь к озеру. Нечасто получается. В Волгограде тоже есть места, где мне нравится гулять, это прежде всего центр города. В Волжском я такого места так и не нашел.

Провожая меня, Давид показывает на ноутбуке отрывок своей работы. В кадре- двор многоэтажки в Волжском, посреди которого стоит взрослый Дима Тютьков и вспоминает, что здесь было, "когда деревья были большими". Отмечаю, что музыка очень точно передает настроение.

- Как подбираете музыку?

- Слушаю просто очень много, все подряд, и нахожу. Эту музыку мне надо будет в прокат брать. Или своего композитора просить написать. Композитор, с которым я работаю, пишет музыку для Елизаветы II. Он писал для ФИФА, для «Порше».