На первомайскую демонстрацию вышли тысячи волгоградцев

Если бы у погоды были уши, они точно бы горели. Сегодня ее клянут и дачники, и собравшиеся на шашлык горожане и те, кто по велению сердца или начальства оказался на первомайском шествии. Профсоюзы заявляли о 20 тысячах участников.

"Мороз" не испугал даже барабанщиц.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но +5 градусов, моросящий дождь и противный ветер снизил эту цифру минимум в два раза. Митинг был посвящен экономической справедливости в стране. Поэтому среди лозунгов были «За фактический рост зарплаты человека труда» Поднимая цены, тарифы и оплату не забывайте про зарплату».

Многие пришли на митинг с детьми.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Правда, те, кто все же пришел, старались поддержать радостное настроение. Кто-то согревался танцами, кто-то горячим чаем, который захватил с собой. В колонне шли студенты, работники предприятий, сотрудники домов культуры, чиновники.

Много было среди участников и студентов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В первых рядах шли председатель Волгоградского областного Совета профсоюзов Татьяна Гензе, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Разные политические взгляды главы региона и московского гостя не помешали им прекрасно общаться.

Серость пытались прогнать яркими шарами.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Первое Мая — это праздник Весны, Мира и Труда. По-настоящему народный — для многих из нас это праздник из детства. Он сохранился, и сегодня, как и прежде, мы собираемся семьями, трудовыми коллективами, со своими друзьями, выходим на демонстрацию и показываем свою солидарность, - обратился к самым смелым Андрей Бочаров.

Губернатор и главный справоросс поладили.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После митинга для волгоградцев устроили концерт Выступали местные волгоградские коллективы: пели и танцевали.

Кстати, первомайский митинг прошел и в Волжском. Вот только там многие участники были разочарованы. Ведь организаторы обещали двух слонов в колонне. Но африканские животные могли бы замерзнуть и простудиться. Поэтому слонов ставили в помещении.