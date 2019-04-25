Пасха 2019 в Волгограде: Встречаем светлый праздник

Пасха в 2019 году пришлась на 28 апреля. Уже в субботу верующие начнут освящать яйца и куличи, а в ночь на воскресенье пойдут в храмы на службу. Праздничные мероприятия пройдут во всех приходах Волгограда и области. В субботу в 23.30 во всех храмах Волгоградской епархии начнется Пасхальная полунощница, а в полночь - Пасхальная утреня и Божественная литургия. В Казанском кафедральном соборе в субботу будет служить митрополит Герман, полуночное богослужение возглавит митрополит Феодор.

30 апреля в 17.00 поздравят с праздником Пасхи Христовой и проведут вечернее богослужение в Свято-Духовом монастыре два митрополита - Феодор и Герман.

На Пасху и на Красную горку на городские кладбища пустят специальные автобусы.

КРЕСТНЫЙ ХОД

На Пасху в Волгограде пройдет большой крестный ход. В этом году верующие соберутся 28 апреля 2019 в 17.00 в двух отправных точках, одной из них станет Свято-Духов монастырь, второй - храм Всех русских святых на улице 7-й Гвардейской. Процессия двумя потоками пройдет по главным улицам города (на время шествия дороги перекроют) и соединится на площади Павших Борцов. В 18.00 там начнется Великая пасхальная вечерня, которую отслужит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. После богослужения всем будут раздавать Благодатный огонь. В 19.00 на площади начнется концерт.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Пасхальный фестиваль в храме Святого равноапостольного князя Владимира в Жилгородке. Праздничные мероприятия начнутся 28 апреля по окончании поздней литургии. В программе фестиваля - конкурсы, игры, большой праздничный концерт и молодежный квест. Также гостей от мала до велика ждут на мастер-классах по изготовлению пирожных и росписи по батику.

С субботы в храмах будут освящать куличи и крашеные яйца.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ГДЕ ОСВЯТИТЬ КУЛИЧИ И ЯЙЦА

Освятить куличи, крашеные яйца и другую пасхальную снедь в Казанском кафедральном соборе можно будет с 12 часов в субботу, по окончании Литургии с 4 утра и до 13 часов в Светлое Христово Воскресение. В 9 утра здесь начнется Поздняя Литургия, а в 17.00 - вечернее Богослужение.

В храме Иоанна Предтечи на Краснознаменской освящение куличей начнется в субботу, 27 апреля, с 11 часов и будет идти каждый час до 22.00, а также по окончании ночной праздничной службы и 28 апреля в 9.00 и 10.00.

В храме Сергия Радонежского на Ткачева освятить пасхальную снедь в субботу можно после литургии и до 22.00, в воскресенье – с 9.00 до 14.00.

В храме-часовне Святого праведного адмирала Федора Ушакова в Красноармейском районе святить куличи и крашенки будут в субботу с 13.00 до 18.00 и после службы с 8 до 10 часов в воскресенье.

В храме Святителя Николая в Краснослободске освящение пройдет 28 апреля до 10.00.

У других храмов освящение куличей также начнется днем в субботу. Также освященную выпечку можно будет купить прямо в кулинариях и магазинах.

ПАСХАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Если вы планируете удивить своих близких и преподнести им к празднику что-то оригинальное, да еще и сделанное своими руками, то отправляйтесь на мастер-классы. Их проведут не только в приходах, но и в торговых центрах. Помогут создать пасхальные композиции совершенно бесплатно.

В «Акварели» 28 апреля с 16.00 до 18.00 будут мастерить «Пасхальное панно» из лент, картона и фанеры, подставку для яиц, венок и кролика.

Пасхальные кулинарные мастер-классы, красочная фотозона и анимация для детей 28 апреля с 14 до 16.00 ждут волгоградцев в Ворошиловском торговом центре.