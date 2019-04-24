Студентам показали Единый диспетчерский центр «Концессий»

В Едином диспетчерском центре (ЕДЦ) по управлению коммунальными сетями Волгограда побывали студенты «Волгоградского строительного техникума», которые осваивают специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В рамках профориентационного мероприятия учащиеся познакомились с работой круглосуточного Клиентского центра (КЦ) водоканала, а также посетили цифровую диспетчерскую, где в реальном времени отслеживается ситуация на сетях и объектах теплового и водопроводного хозяйства.

В первую очередь в ЕДЦ ребятам показали цифровую диспетчерскую. Сюда в режиме онлайн поступает информация с более чем 7 тысяч датчиков телеметрии, установленных в котельных и центральных тепловых пунктах, насосных станциях и водоочистных сооружениях, а также на сетях тепло- и водоснабжения города. Встроенная геоинформационная система и современное программное обеспечение позволяют диспетчерам не только контролировать параметры на водопроводных и тепловых объектах, но и в реальном времени отслеживать весь ход работ по устранению протечек с возможностью оценить их быстроту и качество.

Также будущие коммунальщики побывали в Клиентском центре водоканала, расположенном на первом этаже ЕДЦ. В настоящее время операторы круглосуточно принимают звонки жителей по холодному водоснабжению и водоотведению, а в ближайшее время будет организовано консультирование еще и по горячей воде и теплу. Руководитель Клиентского центра Татьяна Карпыч рассказала учащимся техникума, что сегодня специалистами КЦ сформирован замкнутый цикл по обработке аварийных заявок граждан.

- Когда абонент звонит в Клиентский центр по поводу нештатной ситуации, оператор формирует аварийную заявку. Она подаётся диспетчеру и затем уходит на исполнение аварийно-ремонтной бригаде. После выполнения заявка возвращается обратно в диспетчерскую, оттуда – в Клиентский центр. Оператор отзванивается жителю и сообщает о выполнении заявки. Круг замкнулся. Такой подход важен для повышения комфорта горожан. Работа Клиентского центра направлена на то, чтобы в телефонном режиме поддерживать обратную связь с жителями. При этом обеспечивать персональное обслуживание граждан по вопросам коммунальных услуг — задача расчетных участков по работе с населением ИВЦ, — отметила в беседе со студентами Татьяна Карпыч.