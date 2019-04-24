2019-04-24T12:05:37+03:00
Недвижимость

Студентам показали Единый диспетчерский центр «Концессий»

Будущих коммунальщиков познакомили с профессией
Поделиться:
Ребята познакомились с работой ЕДЦ. Фото: КТРебята познакомились с работой ЕДЦ. Фото: КТ
Изменить размер текста:

В Едином диспетчерском центре (ЕДЦ) по управлению коммунальными сетями Волгограда побывали студенты «Волгоградского строительного техникума», которые осваивают специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В рамках профориентационного мероприятия учащиеся познакомились с работой круглосуточного Клиентского центра (КЦ) водоканала, а также посетили цифровую диспетчерскую, где в реальном времени отслеживается ситуация на сетях и объектах теплового и водопроводного хозяйства.

В первую очередь в ЕДЦ ребятам показали цифровую диспетчерскую. Сюда в режиме онлайн поступает информация с более чем 7 тысяч датчиков телеметрии, установленных в котельных и центральных тепловых пунктах, насосных станциях и водоочистных сооружениях, а также на сетях тепло- и водоснабжения города. Встроенная геоинформационная система и современное программное обеспечение позволяют диспетчерам не только контролировать параметры на водопроводных и тепловых объектах, но и в реальном времени отслеживать весь ход работ по устранению протечек с возможностью оценить их быстроту и качество.

Также будущие коммунальщики побывали в Клиентском центре водоканала, расположенном на первом этаже ЕДЦ. В настоящее время операторы круглосуточно принимают звонки жителей по холодному водоснабжению и водоотведению, а в ближайшее время будет организовано консультирование еще и по горячей воде и теплу. Руководитель Клиентского центра Татьяна Карпыч рассказала учащимся техникума, что сегодня специалистами КЦ сформирован замкнутый цикл по обработке аварийных заявок граждан.

- Когда абонент звонит в Клиентский центр по поводу нештатной ситуации, оператор формирует аварийную заявку. Она подаётся диспетчеру и затем уходит на исполнение аварийно-ремонтной бригаде. После выполнения заявка возвращается обратно в диспетчерскую, оттуда – в Клиентский центр. Оператор отзванивается жителю и сообщает о выполнении заявки. Круг замкнулся. Такой подход важен для повышения комфорта горожан. Работа Клиентского центра направлена на то, чтобы в телефонном режиме поддерживать обратную связь с жителями. При этом обеспечивать персональное обслуживание граждан по вопросам коммунальных услуг — задача расчетных участков по работе с населением ИВЦ, — отметила в беседе со студентами Татьяна Карпыч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде задержали банду бутлегеров, которая делала вино из спирта, воды и красителей
На Мамаевом кургане потравили комаров и клещей
На время Волгоград Марафона перекроют дороги
Волгоградцу дали почти 10 лет за 31 килограмм найденной марихуаны
В Волгограде директора восточной выставки поймали на взятке полицейскому
1 мая волгоградцы выйдут на демонстрацию «За справедливую экономику»
Волгоградец на «Ягуаре» сбил девушку на «зебре»
Дагестанец устроил смертельную аварию на московской трассе
На Ангарском сгорели сразу четыре гаража
На Первомай в Волжском пройдут детский парад со слонами и фестиваль шашлыка
Украсть сто миллионов: в Астрахани инкассатор спланировал ограбление века
Пытался взорвать: астраханец бросил гранату в семью с двумя детьми
На месте Тракторного завода в Волгограде строят многофункциональный комплекс
Дмитрий Медведев вызвал на встречу главу Волгоградской области
Движение ограничено: идет ремонт трассы Волгоград-Москва
В передвижных медкомплексах обследовали уже десять тысяч волгоградцев
В Волгограде из-за сломавшегося товарняка задержали три пассажирских поезда
В Волгограде поймали и осудили омича, угнавшего два Mitsubishi Pajero
В Волгограде новый участок дороги по улице Хорошева будет строить МБУ «Северное»
Площадки для сбора мусора появились еще в трех районах Волгоградской области
Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию