Жители Чуйкова не хотят, чтобы на обновленной набережной Волгограда ставили туалеты

- Слушайте, я посмотрел, сколько людей в выходные гуляет возле музея в пойме, и спрашиваю у Виталия Викторовича: а где у нас раньше-то народ собирался? – говорит Андрей Бочаров, прогуливаясь утром по обновленной набережной Волгограда. Эта территория для жителей города будет открыта к 9 мая, а пока подрядчик завершает здесь последние работы по благоустройству. Уже освободили от упаковки все новенькие скамейки и парковые диваны, машины-пылесосы отмывают новую плитку от пыли и песка. Рабочие заняты отладкой нового сухого фонтана, подкрашивают балясины вокруг ротонды, которые сейчас белее свежевыпавшего снега. Кругом в свете утреннего солнца блестят фонтанчики воды - поливают ярко-зеленую траву. В парке уложили рулонный газон, посадили новые деревья, и пространство наконец-то ожило после зимней серости.

В парке к старым деревьям посадили молодые саженцы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПРОЩЕ СТРОИТЬ НОВЫЙ ПАРК, А ЗДЕСЬ НАДО ЕЩЕ СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ

Мэр, губернатор и представители подрядчика неспешно обошли всю территорию. Каждый день здесь появляется что-то новое. Сегодня заработал фонтан на не большом искусственном водоеме, а через пруд уже построили живописный мостик.

- Мы хотели создать абсолютно новое пространство, которое будет востребовано жителями города. Проще было бы делать все на какой-то новой территории, - объясняет губернатор. - Здесь нам нужно было не только построить новое, но и сохранить историческую ценность этого объекта. Без культуроведческой экспертизы здесь не обошлось. Мы провели очень серьезную реконструкцию. Разбирались с каждым объектом, в каком они состоянии. Вот, к примеру, ротонда. Если бы мы не начали работу на ротонде, то мы бы ее потеряли. Только здесь для укрепления фундамента было закачано четыре вагона цемента под давлением. Все, что было здесь построено старшим поколением, за долгие годы было вымыто водами. Ротонда находилась в тяжелейшем состоянии. Мы ее сохранили.

Пропилеи и ротонда теперь белее снега.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Таким же проблемным объектом оказался фонтан «Искусство». Сейчас его обносят забором, и будут ремонтировать до августа. Мелкими работами тут не обойтись.

- Мы увидели востребованность людей, - говорит губернатор. - Значит, надо делать такие зоны в каждом районе города. В каждом районе области. Надо делать инфраструктуру и давать возможность малому бизнесу развиваться.

В парке все новое - и скамейки, и урны, и фонари.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЕСЛИ ЗДЕСЬ ПОСТАВИТЬ ЛАРЬКИ, БУДЕТ УЖАС

Кстати, о бизнесе. Гулять у нас по городу теперь есть где. И можно это делать часами. А вот купить той же воды почти негде. И на набережной тоже не будет ни одного киоска.

- Если тут ларьки поставить, это будет ужас. Здесь у нас будет нестационарная торговля, но вся она лотковая, - рассказывает мэр Виталий Лихачев. – Утром приехали, вечером уехали. Места уже отыграны. Здесь будет работать наш местный производитель мороженого, а также коктейли и вода. Никаких спиртных напитков не будет. Также в парке есть стационарное кафе. А там ниже, в пойме реки Царицы уже будет много объектов нестационарной торговли. Вода, шашлыки, хот-доги – все это будут в праздники продавать там.

Нашли место даже под искусственный пруд.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Еще нужна хорошая санитарная зона, - вздыхает Андрей Бочаров. - Здесь тысячи людей будут гулять. Виталий Викторович сейчас обсуждает с жителями - нужно это размещать здесь, не нужно? Мы считаем, что нужно. Только место определить под современную санитарную зону. Мы же понимаем, что физиологические возможности человека ограничены, не бежать же во дворы.

- Стационарные туалеты закуплены, современные, как в Москве, - говорит Лихачев. - Просто жители домов на Чуйкова возражают, чтобы они тут стояли. Мы не хотим не входить с ними в конфликт.

Десткая площадка осталась на прежнем месте, только все игровые формы и покрытие заменили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще одна важная проблема – вандализм. Городские власти уже с ужасом ждут первой ночи после высадки роз.

- Шикарные английские розы здесь сажаем, 1200 за куст. Народ уже ходит спрашивает у рабочих, когда посадим, - рассказывает Лихачев. - Приходится покупать очень дорогие камеры, которые хорошо распознают лица даже ночью. На склоне поймы у нас не было предусмотрено видеонаблюдение, но пришлось туда тоже шесть камер закупить после того, как там саженцы украли. Теперь весь склон просматривается.

На новых парковых диванах можно даже загорать.Фото: Екатерина СИМОХИНА