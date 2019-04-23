2019-04-23T11:23:39+03:00
Происшествия

Волгоградца, служившего военным дирижером в Белогорске, жестоко убили и завернули в ковер

Расправился с мужчиной 28-летний парень, накануне вышедший из тюрьмы
Юлия НУРКАЕВА
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Мужчину убил случайный знакомый. Фото: СоцсетиМужчину убил случайный знакомый. Фото: Соцсети
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Тело 32-летнего Сергея К. нашли в гаражном массиве по улице Никольское шоссе в городе Белогорске накануне, 22 апреля. Мужчину убили с особой жестокостью, завернули в ковер и выбросили недалеко от места преступления. Погибшим оказался руководитель военного оркестра Белогорского гарнизона.

Опознать убитого было трудно. Как рассказали КП-Волгоград родственники, ему нанесли около семи ножевых ранений в спину, а затем около десяти ударов тупым предметом по голове. По предварительной информации, военнослужащий вместе с друзьями отдыхал на природе, а возвращаясь домой познакомился с 28-летним местным жителем. Тот предложил выпить и пригласил домой. Именно там между мужчинами произошел серьезный конфликт, в результате которого последний схватился за нож. Чтобы скрыть следы преступления, убийца завернул тело в ковер и вывез в гаражи.

- В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина, раннее неоднократно судимый за грабеж, разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Во время обыска по месту жительства подозреваемого следователем обнаружены предметы, подтверждающие причастность подследственного к убийству. На допросе он дал признательные показания и сообщил, что совершил преступления на почве ссоры, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

Известно, что погибший родом из Волгограда. Он выпускник военно-дирижёрского факультета Военного Университета Министерства обороны. До пенсии оставался всего один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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