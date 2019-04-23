2019-04-23T17:08:12+03:00
Экономика

Мобильное приложение для инвестиций «Мой брокер» скачало уже более 500 000 человек

На сегодняшний день россияне используют мобильные приложения компаний-брокеров не только для просмотра новостей и котировок ценных бумаг, но и активно совершают сделки
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Онлайн платформу «Мой Брокер» установили более 500 000 пользователей.

Мобильное приложение предназначено не только для покупки ценных бумаг и валюты на бирже, но имеет гораздо больший функционал. В числе возможностей - онлайн открытие счета, биржевой тренер, полезный анализ доходности инвестпортфеля и многое другое.

Для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

«Функционал приложения «БКС Брокер» постоянно развивается, – отметил Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер». Недавно был подключены новые опции: стоп-лосс, с помощью которой клиент дает поручение на продажу бумаг в случае неблагоприятной динамики цен и тэйк профит, которая фиксирует не убытки, а прибыль трейдера. Стоп-заявки можно выставлять даже если торги на бирже по этому инструменту закрыты».

По данным «БКС Брокер», 53% пользователей приложения используют сервис «Инвестидеи», где за все время существования экспертами было сгенерировано около 2,5 тысяч идей. «БКС Брокер» входит в ФГ БКС - одного из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: Расширение экономических связей России и Украины маловероятно при такой жесткой позиции Зеленского по ситуации вокруг Донбасса и Крыма
Что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского — об этом КП рассказывает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Новости 24
На месте Тракторного завода в Волгограде строят многофункциональный комплекс
Дмитрий Медведев вызвал на встречу главу Волгоградской области
Движение ограничено: идет ремонт трассы Волгоград-Москва
В передвижных медкомплексах обследовали уже десять тысяч волгоградцев
В Волгограде из-за сломавшегося товарняка задержали три пассажирских поезда
В Волгограде поймали и осудили омича, угнавшего два Mitsubishi Pajero
В Волгограде новый участок дороги по улице Хорошева будет строить МБУ «Северное»
Площадки для сбора мусора появились еще в трех районах Волгоградской области
Прокуратура заставила власти Камышина почистить ливневую канализацию
Среднеахтубинский район вздохнул от мусора
Выбежал из-за автобуса: 11-летний волгоградец оказался под колесами авто
Волгоград попал в «десятку» лучших городов для празднования Дня Победы
В Волжском сгорела квартира: двое в больнице
Под Астраханью начальник почтамта украла из кассы 100 тысяч рублей
В Астрахани мужчина ногой задушил своего знакомого
В Волгоградской области появится стена памяти защитников Отечества
Волгоградка пришла на медосмотр, а попала на операционный стол
В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика
В мае волгоградцам выплатят пенсии по праздничному графику
Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде 28 апреля
На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки
Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками
18-летний астраханец проведет в колонии семь лет за наркотики
Клещи покусали уже 62 волгоградца
В Волгограде командира батальона отправили в колонию за поборы с военнослужащих
В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины
В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП
Александр Буйнов выступит в Волгограде 9 Мая
График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало