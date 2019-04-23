Мобильное приложение для инвестиций «Мой брокер» скачало уже более 500 000 человек

Онлайн платформу «Мой Брокер» установили более 500 000 пользователей.

Мобильное приложение предназначено не только для покупки ценных бумаг и валюты на бирже, но имеет гораздо больший функционал. В числе возможностей - онлайн открытие счета, биржевой тренер, полезный анализ доходности инвестпортфеля и многое другое.

Для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

«Функционал приложения «БКС Брокер» постоянно развивается, – отметил Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер». Недавно был подключены новые опции: стоп-лосс, с помощью которой клиент дает поручение на продажу бумаг в случае неблагоприятной динамики цен и тэйк профит, которая фиксирует не убытки, а прибыль трейдера. Стоп-заявки можно выставлять даже если торги на бирже по этому инструменту закрыты».

По данным «БКС Брокер», 53% пользователей приложения используют сервис «Инвестидеи», где за все время существования экспертами было сгенерировано около 2,5 тысяч идей. «БКС Брокер» входит в ФГ БКС - одного из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.