Волгоградец-убийца студентки из Елани изнасиловал и задушил 19-летнюю москвичку

Полгода понадобилось следователям СУ СК по Волгоградской области, чтобы выявить все мерзостные «проступки», которые к 40 годам успел совершить уроженец Котово. Он, оказывается, не только изнасиловал и убил 16-летнюю студентку из Елани Кристину Пястолову, но до этого также расправился с 19-летней москвичкой.

Напомним, этого изувера поймали в октябре 2018-го. Две недели поисков пропавшей Кристины привели следователей именно к нему. Девушка исчезла 20 сентября. В тот день она пришла в колледж, но на занятиях так и не появилась. Вечером не пришла домой. Кристину искали все - волонтеры, полиция, жители Елани… Но она была уже мертва.

16-летнюю Кристину из Елани искали три недели, а ее в день пропажи изнасиловал и убил рецидивист. Фото из личного архива студентки.

Как позднее установили следователи, в день пропажи к ней подъехал мужчина на иномарке и попросил показать дорогу. Добрая девчонка согласилась, но едва она села в машину, водитель захлопнул дверь и повез ее за пределы Елани.

- Он направлялся в сторону Москвы. Всю дорогу он насильно удерживал девушку. Так довез до Воронежской области. Там остановился в пустынном месте, избил потерпевшую, и изнасиловал. А чтобы она сильно не сопротивлялась, он нанес ей несколько ножевым ранений. Но скончалась девушка от механической асфиксии: обвиняемый задушил пассажирку. Тело

спрятал недалеко от трассы в лесополосе, после чего скрылся, - поясняют «КП-Волгоград» в следственном управлении.

Его задержали 3 октября в Москве, где он работал на мусороперерабатывающем заводе. Этот изверг, только в марте 2018-го вышел на свободу, отсидев 9 лет за изнасилование несовершеннолетней. И опять взялся за старое. Он настоящий маньяк. В ходе следствия правоохранители заподозрили, что это не единственное преступление, которое он успел совершить, будучи на свободе. И действительно, вскрылись новые жуткие подробности.

- Следователи проделали колоссальный объем работы: они изучили огромное число схожих по почерку нераскрытых уголовных дел. И нашли неопровержимые доказательства причастности этого уроженца Котово к убийству еще одной 19-летней девушки. Это случилось в Московской области в августе 2018-го. Он подобрал на машине попутчицу, которая направлялась в город Подольск. По пути он также избил пассажирку, потом изнасиловал и задушил. Тело спрятал на пустыре недалеко от Домодедовского шоссе, - рассказывают в СУ СК по Волгоградской области.

Когда ему предъявили неопровержимые доказательства его причастности к этому преступлению, волгоградец был вынужден сознаться. При этом все еще пытался оправдываться, мол, конфликт с москвичкой вспыхнул внезапно из-за оплаты за проезд.

Этого 40-летнего рецидивиста обвиняют по двум статьям: «изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в отношении несовершеннолетней» и «убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием». Следователи собрали все улики и факты, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и сейчас дело передали в суд.