2019-04-23T12:04:21+03:00
Общество

На Пасху в Волгограде пустят 70 автобусов по маршрутам к кладбищам

28 апреля общественный транспорт будет работать в усиленном режиме
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобусы будут отправляться с конечных остановок по мере заполнения с 8.00 до 15.00.Автобусы будут отправляться с конечных остановок по мере заполнения с 8.00 до 15.00.
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Вообще посещение кладбищ на Пасху православные священники не одобряют, но традиция навещать в этот день могилы усопших родственников сложилась уже давно, еще в советские годы. К тому же в будни не все могут найти на это время. Для удобства тысяч волгоградцев, которые все равно поедут в светлое воскресенье на кладбище, власти Волгограда запускают в этот день дополнительные автобусные маршруты и добавляют машин на рейсы. Так, 28 апреля на 13 спецмаршрутов в Волгограде выйдут 70 автобусов большой вместимости.

Дополнительные маршруты специально организованы к городским кладбищам. Итак,

в Тракторозаводском районе

- от площади ВГТЗ автобусы пойдут по двум направлениям: до Алюминиевского и до Верхнезареченского кладбищ;

в Краснооктябрьском районе также запустят два дополнительных автобусных маршрута:

от остановки «Улица 39-ая Гвардейская» транспорт отправится к Краснооктябрьскому кладбищу,

от остановки «Улица Титова» – к кладбищу в поселке Вишневая балка;

в Дзержинском районе до Моторного кладбища автобусы будут отправляться с остановки «Улица Землячки»;

на старое и новое кладбища в Ворошиловском районе горожане смогут уехать от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика»;

к Кировскому кладбищу автобусы будут отправляться от остановок «Поселок Руднева» и «ВолгоГРЭС»;

в Красноармейском районе организуют сразу четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».

Автобусы будут отправляться от конечных остановок по мере заполнения. В таком усиленном графике они будут работать с 8.00 до 15.00.

- Оплатить проезд волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», включая льготные и общегражданские проездные билеты, - напоминают в администрации Волгограда.

По таким же маршрутам автобусы будут работать и в следующее воскресенье, 5 мая. Также с 8.00 до 15.00. В этом году впервые на специальные рейсы выйдет такое же количество автобусов, как и на Пасху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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