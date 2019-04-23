ГАЗуй к нам: где в Астрахани купить оригинальные автозапчасти

Недавно на улицах Астрахани начали появляться оригинально украшенные рекламой маршрутки. Реклама гласила, что «контрафактные запчасти для машины лишь несчастье», «Мы против контрафакта» и призывала «Давить на ГАЗ» и ехать на улицу Славянскую, 1 Б, в магазин «Автопартия». Что же это за магазин такой, решили мы разобраться и рассказать всем интересующимся.

На «дело» мы отправили нашего заядлого автомобилиста. У Валерия, помимо жены, есть другая тайная страсть - автомобили. Помимо обычного «соляриса», который он водит в будние дни, у него в гараже есть машина с увеличенной проходимостью, на которой он с друзьями ездит на охоту и рыбалку. Вы, наверное, сразу же подумали на «Ниву» или «УАЗ»? Да ничего подобного! Соболь 4х4, вот выбор настоящего экстремала. Валерий «взял под козырек», тут же скрылся за горизонтом (ну не любит он офисные будни, а тут выпал такой шанс), а на следующий день написал нам такой эмоциональный отчет.

Машину я взял с рук, и многие агрегаты уже не в лучшем состоянии. Прошлый ремонт вышел боком – стремясь сэкономить, я взял где-то что-то подешевле, а где-то купил только то, что нашел, причем с огромным трудом. Как следствие, подшипник передней ступицы пришел в негодность после двух поездок и одного бездорожья в пойме, в трансмиссии что-то повизгивает, а подвеска снова громыхает. В общем, пора ремонтироваться.

Магазин «Автопартия» нашел сразу, он соседствует с аккумулятор-центром. При входе большой баннер… Какая то акция. Постойте-ка… Новым клиентам бонусная карта на 2000 бонусных рублей? Так вот же я, ваш новый клиент! Давайте сюда вашу бонусную карту.

На удивление, карту мне оформили быстро и без вопросов, ею можно воспользоваться уже при первой покупке. А что будет, когда бонусные рубли кончатся? Продавец, улыбаясь, сказал, что в подарок при первой покупке от 1000 рублей также мне выдадут дисконтную карту, и она будет накопительной, моя скидка будет расти пропорционально покупкам.

Пока все очень интересно. А что будет дальше? Что будет с моим «соболем», если я поставлю запчасти из этого магазина?

Оказалось, будет все хорошо. Первый плюс - это заводская гарантия на все запчасти. Продавцы уверили, что в магазине нет контрафактных китайских подделок. Аналоги – есть, фильтры, но подделок точно нет! Кстати, фильтры - это хорошо. Давно пора бы пройти ТО, да все руки не доходили. Масло тоже есть. И антифриз имеется.

В общем, сам того не желая, отоварился я на целых 20 тысяч рублей. Бонусная карта стала хорошим подспорьем и сэкономила мне целых 2000 рублей. Кстати, с ассортиментом тут вообще шикарно. Купил даже то, что частенько приходилось заказывать из Москвы транспортными компаниями, что сами понимаете, не очень дешево. Но даже если тут чего-то не будет, уверил продавец, привезут за три дня. Ну что ж, пока не обманули, все купил, причем с большой выгодой. Теплые денечки впереди, в гаражах уже собираются друзья - любители ремонта, скоро и я примкну к ним. О результатах отчитаюсь отдельно.

А пока рекомендую магазин «Автопартия» на улице Славянской, 1Б к обязательному посещению всем газелистам Астрахани. Там, кстати, еще есть запчасти на КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ. Встретимся в «Автопартии».

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